Zeit für Entspannung! Die 25 lustigsten Fails der Woche sind da!

Fails – so weit das Auge reicht! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Zahltag < Fails

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Ja, ja, Gehälter sind was Feines, sofern sie überhaupt kommen und pünktlich auf dem Bankkonto eintrudeln.

Noch besser lebt es sich allerdings mit Fails. Fails sind immer für dich da, erscheinen wöchentlich, und sie werden dir vom Steueramt auch nicht wieder weggenommen.

So ist das. Und jetzt haben wir gemeinsam ganz viel Spass.

Das ist ein Befehl!

Beginnen wir mit: Weihnachtsstimmung.

MEHR WEIHNACHTSSTIMMUNG!!!

Herziger Dummbatz der Woche:

Sachte, Saaachte ...

Hatten wir eigentlich schon (Schoggikuchen zum) Frühstück?

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Warum haben wir plötzlich Mitleid mit Brot?

DAS IST DOCH KRANK!!!!!

Wir lachen nicht, du weisst es.

Wir lachen nie. (Oh, 1 Trick!)

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Eine schöne Schlag(!)zeile.

Messerräuber versucht, ein Geschäft in Glasgow zu überfallen, wird jedoch mit einem Mopp geschlagen, versucht dann, ein Geschäft in der Nähe zu überfallen, und wird erneut mit einem Mopp geschlagen.

Falls man wieder jemand fragen sollte, wo eigentlich Kinder herkommen.

Der Weihnachtsmann scheisst sie raus.

Auch immer gut: weisser Druck auf weissem Hintergrund. <3

H WHA FUN.

Der jährliche Klassiker.

Könnte auch Win sein.

Der Fail bist du ...

... wenn du erschrocken bist. Dabei sind das doch so herzige Welpen.

Fail-Meme der Woche:

So war das nicht gedacht, Irene.

Diese Woche ist Black Friday. Obacht bei den Preisen, gelled.

Witz versemmelt. Hätte lustig sein können.

Passend dazu in der Slideshow: 18 unglaublich schlecht platzierte Sticker.

Unten geht's weiter ...

1 / 20 18 unglaublich schlecht platzierte Sticker 😳😆 Was ein Sticker nicht alles anrichten kann. So wird aus Shitake plötzlich ...Bild: Imgur

Fälschung der Woche: Er ist nicht ganz so cool wie Spider-Man, er ist mehr so ...

... mittelmässig halt.

Kinder-Passfoto der Woche:

Die Vorgeschichte kennen wir zwar nicht, aber wir können sie uns bildlich vorstellen.

Liftknöpfe nicht mit Genitalien drücken. Kameras beobachten dich.

Kommt jetzt 1 Trick?

Uuuuuuund ...

... tschüss.

Bonus-Win

Als Ausgleich für die fiesen Kinder-Fails vorhin: dieser glückliche und absolut coolste Bub …

Weil so gut, hier in voller Qualität:

Und jetzt deine lustigsten Lustigkeiten in die Kommentare? Das würde uns einen schönen (und arbeitsfreien) Dienstag bescheren. :)

Natürlich schauen wir vorher alle zusammen ins Archiv: