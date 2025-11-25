bedeckt
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Zeit für Entspannung! Die 25 lustigsten Fails der Woche sind da!

Fails: Die lustigsten Bilder der Woche sind da!
Fails – so weit das Auge reicht!Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Zahltag < Fails

25.11.2025, 05:0025.11.2025, 05:00
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ja, ja, Gehälter sind was Feines, sofern sie überhaupt kommen und pünktlich auf dem Bankkonto eintrudeln.

Noch besser lebt es sich allerdings mit Fails. Fails sind immer für dich da, erscheinen wöchentlich, und sie werden dir vom Steueramt auch nicht wieder weggenommen.

So ist das. Und jetzt haben wir gemeinsam ganz viel Spass.

Das ist ein Befehl!

Beginnen wir mit: Weihnachtsstimmung.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

MEHR WEIHNACHTSSTIMMUNG!!!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Herziger Dummbatz der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Sachte, Saaachte ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich schon (Schoggikuchen zum) Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Warum haben wir plötzlich Mitleid mit Brot?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

DAS IST DOCH KRANK!!!!!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht, du weisst es.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nie. (Oh, 1 Trick!)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Eine schöne Schlag(!)zeile.

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Messerräuber versucht, ein Geschäft in Glasgow zu überfallen, wird jedoch mit einem Mopp geschlagen, versucht dann, ein Geschäft in der Nähe zu überfallen, und wird erneut mit einem Mopp geschlagen.

Falls man wieder jemand fragen sollte, wo eigentlich Kinder herkommen.

Die lustigsten Fails der Woche: Weihnachtsmann Rutschbahn für Kinder
Bild: instagram

Der Weihnachtsmann scheisst sie raus.

Fail-Dienstag
Lustige Spielplatz-Fails: Wo auch die (verdorbenen) Erwachsenen was zu Lachen haben

Auch immer gut: weisser Druck auf weissem Hintergrund. <3

Die lustigsten Fails der Woche: Deko-Fail
Bild: reddit

H WHA FUN.

Der jährliche Klassiker.

Die lustigsten Fails der Woche: Alt aber gut: Giving head
Bild: instagram

Könnte auch Win sein.

Der Fail bist du ...

Die lustigsten Fails der Woche: Herzige Welpen
Bild: reddit

... wenn du erschrocken bist. Dabei sind das doch so herzige Welpen.

Fail-Meme der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

So war das nicht gedacht, Irene.

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Diese Woche ist Black Friday. Obacht bei den Preisen, gelled.

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Witz versemmelt. Hätte lustig sein können.

Die lustigsten Fails der Woche: Scheibenwischer
Bild: reddit

Passend dazu in der Slideshow: 18 unglaublich schlecht platzierte Sticker.

Unten geht's weiter ...

1 / 20
18 unglaublich schlecht platzierte Sticker 😳😆
Was ein Sticker nicht alles anrichten kann. So wird aus Shitake plötzlich ...Bild: Imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Fälschung der Woche: Er ist nicht ganz so cool wie Spider-Man, er ist mehr so ...

Lustige Fälschungen als Fail: Medium Spider
Bild: reddit

... mittelmässig halt.

Kinder-Passfoto der Woche:

Lustigste Fails der Woche: Kind in Passfoto
Bild: instagram

Die Vorgeschichte kennen wir zwar nicht, aber wir können sie uns bildlich vorstellen.

Die lustigsten Bilder der Woche: Fail im Lift
Bild: instagram

Liftknöpfe nicht mit Genitalien drücken. Kameras beobachten dich.

Kommt jetzt 1 Trick?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Als Ausgleich für die fiesen Kinder-Fails vorhin: dieser glückliche und absolut coolste Bub …

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Weil so gut, hier in voller Qualität:

Und jetzt deine lustigsten Lustigkeiten in die Kommentare? Das würde uns einen schönen (und arbeitsfreien) Dienstag bescheren. :)

Natürlich schauen wir vorher alle zusammen ins Archiv:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Menschen baden in Tokio in Rotwein
1 / 12
Menschen baden in Tokio in Rotwein

In Tokio baden Menschen in einem Thermalbad voller Rotwein und geniessen ihn gleichzeitig.
quelle: keystone / franck robichon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aprilscherz der Schweizer Botschaft in Kongo
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
Aufkleber am Autoheck. Peinlich? Manchmal. Lustig? Auch, manchmal. Hier schauen wir uns die letztere Variante mal an.
Erinnert ihr euch an die Bumper-Stickers-Story von letzthin?
Zur Story