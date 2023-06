Ein tschetschenischer Soldat lauscht einer Rede von Ramzan Kadyrow, März 2022. Bild: keystone

Die Tschetschenen kommen – wie «Putins Bluthund» für «Putins Koch» einspringt

Das russische Militärkommando hat den tschetschenischen Streitkräften offenbar befohlen, mit offensiven Operationen in der Ukraine zu beginnen. «Putins Bluthund» und sein Achmat-Rudel könnten also «Putins Koch» und dessen Wagner-Söldner in der Ukraine ablösen.

Die Achmat-Spezialeinheit und ihr Einsatz

Die tschetschenischen Soldaten haben nach ihrer Teilnahme an den Kämpfen um Mariupol, Sewerodonezk und Lyssytschansk weitgehend im rückwärtigen Bereich operiert – und entsprechend etwa ein Jahr nur noch vereinzelt an offensiven Kampfhandlungen teilgenommen.

Am 2. Juli 2022 veröffentlichte Kadyrov diese Bild auf seinem Telegram-Kanal. Tschetschenische und russische Soldaten werden geschwenkt vor einem zerstörten Gebäude in Luhansk. Bild: keystone

Nun aber hat Ramsan Kadyrow, Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien, am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal bekannt gegeben, dass seine Tschetschenen-Kämpfer die Verantwortung für die Frontlinie im Gebiet Donezk übernommen hätten. Er und seine Soldaten würden bereits seit einigen Tagen «aktive Kampfhandlungen» ausführen, um «eine Reihe von Siedlungen zu befreien» im Raum Donezk. Dazu habe er die Spezialeinheiten Achmat und Sever-Achmat Richtung Marinka verlegt. Zudem würden in den Oblasten Saporischschja und Cherson tschetschenische Truppen im Einsatz stehen. Laut Kadyrow sollen sich rund 7000 tschetschenische Soldaten in der Ukraine befinden.

Russische und Tschetschenische Soldaten im April 2022 in Mariupol in der Nähe von Azowstal. Bild: www.imago-images.de

Kadyrow und seine Soldaten, 2021. Bild: keystone

Neben den Achmat-Kämpfern habe das russische Verteidigungsministerium das Angriffskommandos der 5. motorisierten Schützenbrigade und das 1. Armeekorps für eine offensive Operationen in den Raum Donezk beordert.

Desweiteren erklärt Kadyrow, dass «im Gegensatz zu den Behauptungen europäischen und ukrainischen Medien», noch keine Offensive der Ukrainer gestartet habe. Trotzdem werde man nun militärisch fortwärts machen. «Wir sind des Wartens müde.»

Der amerikanische Thinktank «Institute for the Study of War» (ISW) hingegen meldete, dass bisher keine Hinweise auf eine tschetschenische Offensivoperationen bei Saporischschja oder Cherson beobachtet worden seien.

Eine Rochade mit den Wagner-Söldnern?

Das ISW vermutet, dass die momentanen Entwicklungen darauf hindeutete, dass der Kreml versuche, Kadyrows Soldaten nach dem Rückzug der Wagner-Truppen von den Fronten wieder als Hauptangriffstruppe einzusetzen. Am 13. März hatten sich Wladimir Putin und Kadyrow öffentlich getroffen. Seit da wird gemunkelt, dass der russische Präsident Druck auf Kadyrow ausübe, damit dieser die Rolle der tschetschenischen Kämpfer in den Kampfhandlungen stärke.

Putin und Kadyrow am 13. März 2023. Bild: keystone

Jewgenin Prigoschin reagierte am 31. Mai auf Berichte über die Verlegung tschetschenischer Truppen in das Gebiet, in dem bislang die Wagners tätig waren. Der Wagner-Chef sei zuversichtlich, dass Kadyrows Truppen bei der Eroberung einiger Siedlungen in der Region erfolgreich sein würden, betonte er.

Prigoschin und Kadyrow haben zuletzt Anfang Mai zusammengespannt, um mit einer List das russische Verteidigungsministerum zu zwingen, dass den Wagner-Söldnern in Bachmut Nachschub gesprochen wird.

Das ISW meint zur These, dass die Tschtschenen die Wagner-Gruppe ablösen sollen:

«Der Kreml könnte tschetschenische Einheiten als ungenutzte Angriffskräfte betrachten, die Russlands Fähigkeit wiederherstellen können.»

Sollte Kadyrows Behauptung allerdings zutreffen – nämlich, dass er über 7000 Soldaten in der Ukraine verfüge – wäre er wohl kaum in der Lage, mehrere bedeutende Offensivoperationen erfolgreich durchzuführen, so das ISW.

Russland und Tschetschenien

Die Unterstützung von Kadyrow ist Putin gewiss. Denn Russland finanziert den Haushalt Tschetscheniens seit Jahren fast vollständig. Und Putin lässt Kadyrow als Diktator in seinem Land schalten und walten. So hat Kadyrow Oppositionelle und Homosexuelle verfolgt und ermordet, oder sich selbst durch Korruption illegal bereichert, wie das Recherchenetzwerk «Projekt» vor wenigen Jahren aufdeckte. Zudem habe der gläubige Muslim Kadyrow mehrere Ehefrauen, was eigentlich nach russischem Gesetz verboten ist – obwohl das russische Gesetz auch für die Teilrepublik Tschetschenien gilt.

Dabei haben die Tschetschenen vor nicht allzu langer Zeit etwas Ähnliches erlebt, wie die Ukraine heute. Während der beiden Tschetschenenkriege (1994–1996 und 1999–2009) kämpfte die russische Streitmacht zusammen mit prorussischen Tschetschenengruppen gegen die Tschetschenische Republik Itschkerien. Allein im zweiten Tschetschenenkrieg sind zwischen 50'000–80'000 Menschen umgekommen, die Städte lagen in Schutt und Asche.

Ein tschetschenischer Soldat während einer Parade, im Hingergrund ist Kadyrow auf einem Banner. Bild: www.imago-images.de

Der Konflikt endete damit, dass die ehemalige autonome Sowjetrepublik im Nordkaukasus, die seit 1991 unabhängig war, wieder in die Russische Föderation eingegliedert und Kadyrow als russlandtreuer Präsident installiert wurde.

Wie sich der Einsatz des Rudels von «Putins Bluthund» auf den Verlauf des Kriegs auswirken wird, ist derzeit völlig unklar. Klar ist allerdings: Die Tschetschenen-Soldaten sind genauso für ihr menschenverachtendes Vorgehen berüchtigt, wie die Wagner-Söldner. Kadyrow forderte zudem von Putin, das Kriegsrecht zu verhängen, um noch härter gegen die Ukraine vorgehen zu können.

