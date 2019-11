Drei Schauspieler in Riad auf offener Bühne niedergestochen

Niederländische Athletin wird mit Drogen geschnappt – und sie ist nicht allein

Am 15. Juni dieses Jahres startete die niederländische Leichtathletin Madiea Ghafoor am Diamond-League-Meeting im marokkanischen Rabat. Danach verschwand sie spurlos. Erst Mitte Juli erfuhren ihr Trainer und die Öffentlichkeit, wo sich Ghafoor aufhielt: Die 27-jährige Top-Sprinterin sass in einer Polizeizelle in Deutschland.

Ghafoor, die über die 400-Meter-Strecke zu den Top 20 der Welt gehört und mehrmals niederländische Meisterin wurde, war bereits am 18. Juni am Grenzübergang …