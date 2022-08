Saudi Frau muss 34 Jahre hinter Gitter – weil sie Twitter benutzt hat

Wie könne sie ein Sicherheitsrisiko darstellen?, wirft sie die entsprechende Frage in ihrer Berufung auf. Die Europäische Saudi-Arabische Organisation für Menschenrechte verurteilte die Verurteilung von el-Shehab als die längste Haftstrafe, die jemals gegen eine Aktivistin verhängt wurde. Die Organisation wies zudem darauf hin, dass Aktivistinnen oft unfairen Prozesse mit willkürlichen Verurteilungen ausgesetzt seien. Ebenso komme es in den Gefängnissen zu schwerer Folter, was auch sexuelle Belästigung beinhalte.

El-Shehab war auch auf Instagram aktiv. Ihr Profil ist allerdings privat und sie hat nur 159 Follower – sie ist also weit entfernt davon, in irgendeiner Weise ein Sprachrohr für regierungskritische Stimme zu sein.

Der «Guardian» hatte einen Einblick in die Gerichtsakten. Demnach wird ihr in neuen Anklagepunkten vorgeworfen, dass sie Twitter-Accounts unterstützt habe, indem sie ihnen gefolgt sei und deren Tweets weiter geteilt habe. Diese Twitter-Accounts wiederum hätten öffentliche Unruhe verursacht und die zivile und nationale Sicherheit destabilisiert.

Salma al-Shehab lebte in Leeds, wo sie ihren PhD machte. Im Dezember 2020 reiste sie in ihre Heimat zurück, um dort Ferien zu machen. Danach wollte sie ihren Mann und ihre zwei kleinen Kinder mit nach England nehmen. Doch soweit sollte es nicht kommen.

Sie studierte an der Leeds Universität in England und wollte ihre Heimat besuchen. Dort wurde Salma al-Shehab festgenommen. Weil sie einen Twitter-Account besass.

