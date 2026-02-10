Nebel-2°
Gleisschaden zwischen Aarau und Zürich ist behoben

Die Züge zwischen Aarau und Zürich werden am Dienstag wieder nach Fahrplan verkehren.
10.02.2026, 05:59

Der Gleisschaden zwischen Lenzburg und Othmarsingen AG wurde behoben, wie eine Sprecherin der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Da ein Teil der Weiche ersetzt werden musste, rechneten die SBB mit einer mehrstündigen Einschränkung. Die Bauarbeiten seien in der Nacht auf Dienstag kurz vor 3 Uhr abgeschlossen worden, sagte die Sprecherin.

Wegen des Gleisschadens war der Bahnverkehr auf dieser Strecke am Montagabend stark beeinträchtigt. Es kam zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Betroffen waren laut den SBB die Linien IC1, IC3, IC5, IC8, IR55, RE37 sowie die S-Bahnen S23 und S42. (sda)

Ausfälle und Umleitungen: Bahnverkehr zwischen Zürich und Bern eingeschränkt
