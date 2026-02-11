wechselnd bewölkt, Regen
Heineken will bis zu 6000 Stellen streichen

11.02.2026, 09:0211.02.2026, 09:02

Der niederländische Bierkonzern Heineken hat am Mittwoch angekündigt, dass er zwischen 5000 und 6000 Stellen streichen will, um die «schwierigen Marktbedingungen» zu bewältigen. Der Abbau soll in den nächsten zwei Jahren erfolgen.

epa08998920 (FILE) - Boxes with Heineken beer are seen during the open day of the Heineken brewery in Zoeterwoude, The Netherlands, 06 June 2015 (reissued 09 February 2021). Heineken is due to publish ...
Heineken will bis zu 6000 Stellen streichen.Bild: keystone

In einer Mitteilung erklärte der Konzern, dass er «die Produktivität in grossem Umfang erhöhen» wolle, was Stellenstreichungen mit sich bringe. Zur Einordnung, der Konzern mit Hauptsitz in Amsterdam beschäftigt weltweit rund 87'000 Mitarbeitende. In der Schweiz ist Heineken mit zwei Brauereien in Luzern (Eichhof) und Chur (Calanda) präsent.

«Wir sind vorsichtig, was die kurzfristigen Prognosen für die Biermärkte betrifft», so Heineken-Chef Dolf van den Brink. Er hatte im Januar für Aufsehen gesorgt, als er ankündigte, nach fast sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens zurückzutreten.

Der zweitgrösste Bierkonzern der Welt nach AB InBev verzeichnete 2025 einen Rückgang der Bierabsatzmenge um 2,4 Prozent. Die Verkäufe sanken vor allem in Europa und Amerika. Für 2026 rechnet Heineken nur noch mit einer Betriebsgewinnsteigerung zwischen 2 und 6 Prozent, zuvor hatte das Unternehmen 4 bis 8 Prozent erwartet. (hkl/sda/awp/afp)

So viele Stellen gingen seit der CS-Übernahme durch die UBS verloren
