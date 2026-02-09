Der Bahnverkehr zwischen Zürich und Olten ist am Montag eingeschränkt. Bild: KEYSTONE

Ausfälle und Umleitungen: Bahnverkehr zwischen Zürich und Bern eingeschränkt

Wegen eines Gleisschadens ist der Zugverkehr auf der Strecke Zürich – Aarau seit dem Mittag eingeschränkt. Zahlreiche Züge fallen aus oder werden umgeleitet. Die Störung dauert voraussichtlich bis Betriebsschluss.

Zwischen Lenzburg und Othmarsingen sorgt ein Gleisschaden für Einschränkungen im Bahnverkehr. Betroffen ist die Strecke Zürich – Bern, wie die SBB melden. Betroffen sind die Linien IC1, IC3, IC5, IC8, IR35, IR55, RE37, S23 und S42. Es muss mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen gerechnet werden. Die Störung dauert voraussichtlich bis Betriebsschluss.

Das ist der Grund für die Einschränkung

Grund für die lange Einschränkung sei eine Weiche, berichten die SBB. Ein Streckenläufer habe eine Beschädigung an einer wichtigen Weiche in Othmarsingen gefunden. Er habe entschieden, dass sie nicht mehr befahrbar sei. Ein Teil der Weiche müsse nun ersetzt werden.

Diese Züge verkehren oder werden umgeleitet

Der IC1 hält ausserordentlich in Olten, ebenso der IC8/81. Beide Verbindungen werden teilweise umgeleitet, weshalb es zu einer Verlängerung der Reisezeit um etwa zehn Minuten kommt. Der IR16 verkehrt durchgehend.

Von Aarau aus verkehren der IR37, der IR16 und die S11 durchgehend.

Diese Züge fallen (streckenweise) aus

Der IC5, der IR35 und der IR55 fallen zwischen Olten und Zürich aus. Der erste IR35 ab Olten fährt um 18.35 Uhr. Der RE37 und die S42 fallen komplett aus. Die S23 fällt zwischen Lenzburg und Baden aus. In Olten, Aarau, Lenzburg und Zürich seien Kundenbetreuerinnen und -betreuer vor Ort, um Reisenden zu helfen. (vro)