Umzug der historischen Kirche von Kiruna hat begonnen

In Schweden hat der Umzug einer der bekanntesten Kirchen der Welt begonnen: Mit Hilfe einer ausgefeilten Technik bewegte sich die historische Holzkirche von Kiruna im Norden des Landes am Dienstagmorgen erste Meter von ihrem jahrzehntelangen Standort weg. Transportiert wurde die ikonische rote Holzkirche auf einem Spezialkonvoi aus mehreren Lastwagen.

Das 1912 fertiggestellte Gotteshaus ist 40 Meter breit und 672 Tonnen schwer und vereint verschiedene architektonische Stile. Innen ist die Kiruna Kyrka mit von den Samen – den Ureinwohnern der Region – inspirierten Motiven verziert. Sie zählt zu den schönsten Bauwerken Schwedens.

Grund für den Umzug ist das riesige Eisenerzbergwerk südwestlich der Stadt, das in den vergangenen Jahren immer wieder in die Tiefe erweitert wurde – Teile der Stadt sind daher einsturzgefährdet. Das Versetzen kostet 500 Millionen Kronen (45 Millionen Euro), bezahlt wird die Aktion vom staatlichen Bergbauunternehmen LKAB. (sda/afp)