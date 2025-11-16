Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz

Der erste Advent 2025 ist schon bald da – am 30. November kann die erste Jerze angezündet werden. Wer sich dafür einen Adventskranz basteln möchte, ist keineswegs auf grüne Tannenzweige angewiesen. Auch Alltagsgegenstände lassen sich problemlos zu weihnachtlichen Kerzenständern umfunktionieren. Hier ein paar Ideen:

Adventskranz aus Dosen

Wie wäre es beispielsweise mit einem Adventskranz aus vier alten Dosen als Grundgerüst?

Du benötigst:

4 leere Blechdosen

4 Stabkerzen

Steckschaum

Moos oder künstliches Gras

Und so funktioniert's:

Steckschaum zurechtschneiden und in die Dose stellen. Kerzen mittig in den Steckschaum hineindrücken. Etwas Moos oder künstliches Gras um die Kerzen drapieren. Nach Lust und Laune mit ein paar Tannenzapfen und Sternen dekorieren.

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Adventskranz in Töpfen oder Teegläsern

Du magst es lieber etwas schicker? Dann eignen sich (vermutlich) ein Adventskranz in Töpfen oder Teegläsern.

Adventskranz aus dem Wald

Frisch aus dem Wald direkt in deine Weihnachtsstube. Die Basis für dieses Adventsgesteck ist ein Holzscheit, denn du mit Naturmaterialien und Kerzen dekorieren kannst. Bohre dazu einfach vier Löcher in den Holzklotz.

Adventskranz in einer Guetzlidose

Du willst diese Jahre wirklich, wirklich auf Guetzli verzichten? Nun gut, dann machst du aus einer Keksdose einfach ein Adventskranz!

Du benötigst:

1 Guetzlischachtel

1 grosse Mülltüte

4 Stabkerzen

Dekosand

Steckschaum

Moos oder künstliches Gras

Kleine Glaskugeln

Und so funktioniert's:

Form mit einer Mülltüte auskleiden und mit Sand füllen. Mülltüte unter dem Rand abschneiden und die Ränder mit etwas Klebeband befestigen. Auf dem Sand die Form mit Steckmasse ausfüllen. Kerzen in den Steckschaum hineindrücken. Steckmasse mit Moos oder künstlichem Gras bedecken. Zwischenräume nach Belieben mit kleinen Geschenken oder Glaskugeln auffüllen.

Adventskranz aus Tannenzapfen

Hier steht Zusammenhalt an erster Stelle. Tannenzapfen aufrecht stellen und mit einer Filzschnur zusammenbinden.

Adventskranz aus Treibholz

Für diesen Adventskranz aus Treibholz brauchst du nur vier «Zutaten».

Du benötigst:

Treibholz

4 Kerzen

4 Kerzenhalter

Heissklebepistole

Und so funktioniert's:

Treibholz aufeinanderlegen und gut mit der Heissklebepistole aneinander kleben. Kerzenhalter mit der Heissklebepistole ans Holz kleben. Zu guter Letzt kommen noch die 4 Kerzen drauf und fertig ist das gute Stück!

Adventskranz auf einem Tablett

Auch dieses schicke Teil beweist, dass ein Adventskranz nicht immer aufwändig sein muss.

Adventskranz aus Christbaumkugeln

Ein Last-Minute-Adventskranz, wenn du nicht so viel Platz in deiner Wohnung hast.

Du benötigst:

9 kleine Weihnachtskugeln

4 kleine Kerzen mit passender Halterung

Heisskleber

Filz

Und so funktioniert's:

Minikugeln mit Heisskleber zu einem Quadrat zusammenkleben. An den vier Eckkugeln die Aufhänger entfernen und die Kerzen mit der Halterung hineinstecken. Filz in der passenden Grösse als Untersetzer zuschneiden.

Adventskranz in einer Schublade

Ein Basteltipp für alle Vintage-Fans. Dazu brauchst du lediglich eine kleine Schublade, beispielsweise aus einer alten Kommode oder einem Nachttisch, Kerzen und etwas Dekomaterial.

Adventskranz im Glas

Du brauchst nur vier alte Gläser und schon hast du einen hippen Adventskalender. Gläser mit den gewünschten Dekomaterial füllen und Kerzen auf die Gläser setzen.

Adventskranz in der Tüte

Für die wohl schnellste und einfachste Adventskranz aller Zeiten! Dafür brauchst du lediglich Tüten und Teelichter im Glas. Die Tüten kannst du dann beschriften oder bedrucken.

Adventskranz in der Schale

Oder noch schneller: Im Keller deiner Eltern nach Weihnachtsdeko suchen, passende Kerzen dazukaufen und alles miteinander in eine Schale legen.

bild: watson

Viel Vergnügen beim Nachbasteln!