Einbruch bei Alisha Lehmann – Nati-Spielerin beweist Galgenhumor

Bei Alisha Lehmann wurde eingebrochen: «Könnt ihr das nächste Mal wieder aufräumen?»

Nati-Star Alisha Lehmann wurde schon wieder Opfer eines Einbruchs. Auf Instagram beweist die Schweizerin Galgenumor.
18.11.2025, 07:3718.11.2025, 07:37

Schock für die Schweizer Fussball-Nationalspielerin Alisha Lehmann. Im neuen Haus der 26-Jährigen in Como wurde offenbar eingebrochen. Das teilt sie in einer Instagram-Story mit.

Alisha Lehmann zeigt das Chaos nach dem Einbruch in ihrem Haus in Como.
Alisha Lehmann zeigt das Chaos nach dem Einbruch in ihrem Haus in Como.Bild: screenshot instagram

Dabei beweist die Schweizerin Galgenhumor. «Nächstes Mal, wenn ihr bei mir zuhause einbrecht, könnt ihr bitte wieder aufräumen? Ich habe OCD», schreibt Lehmann zu einem Video, das ein grosses Durcheinander in ihrer Wohnung zeigt. OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder, eine Art Zwangsstörung, deren Symptome unter anderem Sauberkeitszwang sein können.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schweizer Nationalspielerin Opfer eines Einbruchs wird. Bereits vor ungefähr einem Jahr erlebte sie das gleiche Schicksal, damals noch in Turin. Im Oktober 2024 drangen Einbrecher in die Villa ein, in der sie gemeinsam mit ihrem damaligen Lebenspartner Douglas Luiz lebte. Einem Polizeibericht zufolge wurden damals Uhren und Schmuckstücke im Wert von mehreren 100'000 Euro entwendet. In Turin werden Fussballspieler immer wieder Opfer von Einbrüchen, auch Angel di Maria oder Moise Kean mussten das schon erleben.

Seit diesem Sommer ist Alisha Lehmann aber nicht mehr in Turin zuhause. Sie wechselte von Juvents zum FC Como Women. Bei den Norditalienerinnen hat sie bislang 10 Spiele absolviert und dabei ein Tor geschossen und eine Vorlage gegeben. (abu)

Alisha Lehmann, das Postergirl von Como
