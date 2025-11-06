Nebel
Drohne über Göteborg: Luftraum über Flughafen in Schweden gesperrt

Drohnensichtung in Göteborg – Luftraum gesperrt

06.11.2025, 19:5006.11.2025, 19:50

Am Flughafen der schwedischen Grossstadt Göteborg ist mindestens eine Drohne gesichtet worden. Der Luftverkehr am Airport Göteborg-Landvetter sei deshalb momentan eingestellt, sagte ein Vertreter der zuständigen Behörde Luftfartsverket am Abend unter anderem der Zeitung «Aftonbladet». Der Flughafenbetreiber Swedavia teilte mehreren schwedischen Medien ebenfalls mit, dass der Luftraum über dem Flughafen derzeit gesperrt sei.

Wie eine Auflistung von Swedavia zeigte, mussten zwei Flüge aus München und Frankfurt umgeleitet werden – wohin, ging aus den Angaben nicht hervor. Dem «Aftonbladet» zufolge wurden die Flieger jeweils in die dänische Hauptstadt Kopenhagen rund 230 Kilometer weiter südlich geschickt. Flüge aus Göteborg nach München und Frankfurt wurden zudem gestrichen.

Ominöse Drohnensichtungen hatten in den vergangenen Wochen an diversen Flughäfen in Nato-Ländern für Unruhe gesorgt. Unter anderem sorgte die Beobachtung mehrerer grösserer Drohnen Ende September in Kopenhagen für stundenlanges Flugchaos. Zuletzt war am Dienstagabend auch der Flugbetrieb am Brüsseler Flughafen wegen Drohnensichtungen zweimal zum Erliegen gekommen. Dutzende Flüge mussten gestrichen werden. Am Mittwochabend gab es einen solchen Vorfall dann auch am Flughafen in Hannover. (sda/dpa)

Martin Pfister spricht über Drohnen
Martin Pfister spricht über Drohnen

Martin Pfister sprach über sicherheitspolitische Risiken für die Schweiz.
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
