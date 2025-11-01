bedeckt12°
Drohnen über von Nato genutzter Basis gesichtet

01.11.2025, 18:5701.11.2025, 18:57

Über der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind mehrere Drohnen gesichtet worden. «Das Erkennungssystem funktioniert», schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. «Die Ermittlungen laufen.»

Man werde sich kommende Woche mit der Polizei treffen, um die Bedrohung zu analysieren sowie die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Drohnenpiloten zu finden und festzunehmen.

epa12199106 NATO Multinational Brigade troops attend a formal ceremony to mark the Transfer of Command Authority of NATO Multinational Brigade Latvia from Canadian Armed Forces Colonel (OF-5) Cedric A ...
NATO-Truppen.Bild: keystone

Der Militärstützpunkt im flämischen Kleine-Brogel war im Oktober Teil des jährlichen Nato-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen mit etwa 2'000 Militärs. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an dem US-Atomwaffen lagern. (sda/dpa)

