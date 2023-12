Unregelmässigkeiten bei tausenden Adoptionen befürchtet

Bei internationalen Adoptionen ist es zwischen 1970 und 2000 wohl in mehreren Tausend Fällen zu Unregelmässigkeiten gekommen. Das zeigt ein Bericht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), den der Bundesrat am Freitag zur Kenntnis genommen hat. (sda)

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump vertritt in seinem Wahlkampf zunehmend radikale Ideen. Dies sorgt für Nervosität beim politischen Gegner – zur grossen Freude Trumps.

Eigentlich wollte der Fernsehmoderator Sean Hannity seinem alten Weggefährten eine Brücke bauen. Doch Ex-Präsident Donald Trump, der 2024 wieder ins Weisse Haus gewählt werden möchte, verpasste die Auffahrt. Also sagte der Präsidentschaftskandidat am Dienstag, während einer Podiumsdiskussion auf dem Sender Fox News Channel: Natürlich werde er in einer allfälligen zweiten Amtszeit seine Macht nicht missbrauchen, um es seinen politischen Gegnern heimzuzahlen, «einmal abgesehen vom ersten Tag».