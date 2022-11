Iran-Sanktionen abgelehnt von Ständeratskommission und Bundesrat

Seitdem die 22-jährige Mahsa Amini Mitte Oktober von der iranischen «Sittenpolizei» für das inkorrekte Tragen ihres Kopftuches zu Tode geprügelt wurde, gehen in allen Ecken des Irans zehntausende Menschen gegen das Mullah-Regime auf die Strasse. Iranerinnen und Iraner aller sozialer Schichten und ethnischer Hintergründe fordern das Ende des Regimes um Religionsführer Ali Chamenei.

Konkret will die Mehrheit iranische Nichtregierungsorganisationen (NGO) unterstützen, die in den Bereichen Frauen- und Menschenrechte tätig sind. Gefragt seien finanzielle Massnahmen «soweit sinnvoll und angemessen».

Nationalrätin Sibel Arslan übergibt 25'000 Unterschriften für die Solidarität mit dem iranischen Volk an den Bundesrat.

Mit 8 zu 5 Stimmen lehnte die APK-S den Antrag auf eine Kommissionsmotion für die Übernahme der Sanktionen gegen Iran ab, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Die Mehrheit stützt somit die Erwägungen des Bundesrats.

Die Baselbieter Polizei hat am Montag einen 31-jährigen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in Laufen BL einen Hund gestohlen und diesen im Rhein ertränkt zu haben. Dem Festgenommenen werden auch Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt zur Last gelegt.