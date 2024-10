Schweizer Touristin in Algerien ermordet: Zwei Verdächtige festgenommen

Trotz der Festnahme von zwei Verdächtigen herrscht weiterhin Unklarheit über den Mord an einer Schweizer Touristin in der algerischen Stadt Djanet.



Am 11. Oktober wurde in Djanet im Südosten Algeriens eine Schweizerin ermordet. Das Opfer ist laut der französischen Tageszeitung «Libération» auf einer Terrasse eines Cafés im Stadtzentrum mit einem Messer angegriffen worden. Die Identität der Frau ist nicht bekannt. Nachdem sie in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde, erlag sie ihren Verletzungen.

Die Region ist ein beliebtes Touristenziel und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Schweizer Touristin ist in der Nähe des nationalen Tourismusbüros angegriffen worden.

Djanet ist ein beliebtes Tourismusziel. Bild: Shutterstock

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte den Mord, gab aber keine weiteren Informationen bekannt. «Libération» zufolge sind nun zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Informationen zu Fall seien rar. In Algerien werde über den Mordfall geschwiegen. (ja/cst)