Schweizer Freihandelsabkommen mit Indien ist unterzeichnet

Bundesrat Guy Parmelin und seine Amtskolleginnen und -kollegen aus Island, Liechtenstein und Norwegen haben am Sonntag in Delhi mit dem indischen Handelsminister Piyush Goyal ein Freihandelsabkommen unterzeichnet, wie das Departement von Parmelin mitteilte. (sda)

Vermutlich trinkst du Bourbon falsch. So geht's richtig – in 5 Schritten

Polen: Nato-Truppen in der Ukraine nicht undenkbar +++ Schwere Kämpfe in der Ostukraine

So viel verdient die Mittelschicht in der Schweiz

Bundesrat will noch im März Verhandlungen mit der EU aufnehmen – die wichtigsten Punkte

Der Bundesrat will mit Brüssel über die künftigen Beziehungen der Schweiz mit der EU verhandeln. Am Freitag hat er das definitive Mandat dazu verabschiedet. Verhandelt wird, sobald auch die Europäische Kommission über ihr endgültiges Mandat verfügt hat. Am Freitagnachmittag informierte der Bundesrat Ignazio Cassis in einer Medienkonferenz.