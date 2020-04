BLS-Güterzug in Brückenteil gekracht – offenbar mehrere Verletzte

Emma Amour

Zwischen Corona-Terror und einem Mini-Streit sagt er ES!

Kein Nightlife, ausgestorbene Strassen und eine Menge Zeit, in der sich der Zyklop und ich ein bisschen anpöbeln, um uns dann sogleich unsere Liebe zu gestehen. Also er mir. Ich … ach, lest selber. Ihr habt ja auch Zeit. (Ausser ihr seid Ärzte oder so. Dann DANKE. Ihr seid (sexy) Helden!)

Am Ende war es sein Bierglas, das er ohne Untersetzer auf meinen frisch geputzten Salontisch, der aus Glas ist, stellte. Da war dieses nasse Rändchen, das mich zur Weissglut trieb.

Zu meiner Verteidigung: Unter normalen Umständen bin ich easy mit einem Bierglas ohne Untersetzer. (Yo, Ex-Freunde, hört auf so hohl zu grinsen.)

Normal ist zurzeit aber gar nichts hier. Die Corona-Isolation hat uns nicht nur alle im Griff, nein, sie schlägt auch aufs Gemüt. Also auf meins. Und auf das des Zyklopen. …