Probleme mit den USA – jetzt kauft die Schweiz deutsche Luftabwehrwaffen

Diehl Defence selbst schreibt in einer Mitteilung, mit der Schweiz hätten sich inzwischen neun Staaten für die Iris-T-Systeme mittlerer Reichweite der bodengestützten Luftverteidigung entschieden. Iris-T zeichne sich durch eine 360-Grad-Abdeckung aus und durch hohe taktische Mobilität. «Laut Kundenaussagen hat das System eine sehr hohe Trefferquote, sogar in Angriffswellen mit zwölf Zielen», schreibt Diehl Defence. (aargauerzeitung.ch)

«Diese Beschaffung ist eine positive Nachricht in einem angespannten Markt, in dem es immer wieder zu Lieferverzögerungen kommt, weil ganz Europa Bestellungen aufgibt», sagt Mitte-Nationalrat Reto Nause, Präsident der Allianz Sicherheit Schweiz.

Base-Jumper stürzt in Waadtländer Alpen in den Tod

Ein Base-Jumper ist am Sonntag in der Region der Dents de Morcles in den Waadtländer Alpen ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 33-jährigen US-Amerikaner, der sich auf der Durchreise in der Schweiz befand, wie die Waadtländer Polizei am Dienstag mitteilte.