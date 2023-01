People-News

Brad Pitt und seine Genfer «Freundin» oben ohne in Mexiko

Sensationell, aussergewöhnlich gar: Das Liebespäärli gönnt sich in Mexiko eine romantische Zeit. Ich weiss, spektakulär.

Während die meisten von uns wieder zur Arbeit gehen, lassen es sich Brad Pitt und Inès de Ramon in Mexiko gut gehen, nachdem sie dort das neue Jahr gefeiert haben. Das Paar, «sehr leicht bekleidet», wie das Magazin Page Six betont, sonnt sich ein paar Tage in Cabo San Lucas, einem Ort, der für seine Strände und Wassersportmöglichkeiten bekannt ist.

Auf den Fotos, die das Boulevardblatt exklusiv erhalten hat und für die wir keine Rechte haben (aber scrollen Sie weiter, wir sind ja nicht von gestern), scheint der Schauspieler, der letzten Monat mit seiner neuen Freundin seinen 59. Geburtstag gefeiert hat, ein Drehbuch zu lesen. Inès de Ramon, die 30-jährige Genferin, sitzt brav auf einem Liegestuhl.

Es gibt recht wenig anderes zu diesem Thema zu sagen, ausser, dass das Paar anscheinend einen angenehmeren Jahresbeginn hat als du (es sei denn, du bist ebenfalls in Cabo San Lucas in Mexiko, in diesem Fall schick uns doch bitte exklusive Fotos von Brad Pitt und Inès de Ramon, merci).

Wenn du trotzdem unbedingt mehr darüber lesen willst: Page Six hat noch die Farben der Badeanzüge der beiden Turteltauben, die Modelle der Sonnenbrillen, die sie trugen, und ihre jeweilige Sitzweise beschrieben. Na das ist doch mal investigativer Journalismus.