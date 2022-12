Brad Pitt und Ines de Ramon sind seit mehreren Monaten ein Paar. bild: shutterstock/instagram

People-News

Brad Pitt feiert 59. Geburtstag mit seiner Genfer «Freundin»

Brad Pitt und die 29-jährige Inès de Ramon wurden am Sonntag in Los Angeles zusammen fotografiert – mehreren Quellen zufolge sollen sie sich nicht mehr aus den Augen lassen.

Marie-Adèle Copin / watson.ch/fr

Waaas, du wusstest noch nicht, dass Brad Pitt, Hollywoodschauspieler, the man, the myth, the legend, mit einer 29-jährigen Genferin ausgeht? Tja, jetzt weisst du es. Die junge Dame besuchte das Calvin Collège in Genf, wie sich ein ehemaliger Mitschüler erinnert: «Ich sass zwei Reihen hinter ihr, und eines Tages lieh sie mir ein Ladekabel aus ...». Danke für den Input!

Die britische Boulevardpresse berichtete kürzlich über das Paar: Am Sonntag, dem 18. Dezember, wurden Brad Pitt und Inès de Ramon in Hollywood anlässlich des 59. Geburtstags des Stars gesehen. Die Paparazzi-Fotos zeigen die beiden, wie sie aus einem Auto steigen und zu einer "Hollywood-Party" gehen, wie die Daily Mail berichtet, ohne weitere Details über die Party zu nennen.

«Inès lachte laut auf, als Brad am Abend neben seinem Auto einen Witz machte.» Daily Mail

Auch die amerikanischen Medien berichten über das Paar, das (scheinbar) niemand auf dem Schirm hatte: Wie die «New York Post», Anlaufstelle für Promi-Dramen, berichtet, seien die beiden schon über sechs Monate zusammen und unzertrennlich.

Ihr erster öffentlicher Auftritt fand Ende November statt. Brad Pitt und Inès de Ramon besuchten zusammen mit Cindy Crawford, Rande Gerber und Sean Penn das Konzert von Bono in Los Angeles.

Und letzte Woche verriet eine «Quelle» der «US Weekly», dass das Pitt in die Genferin «verliebt» sei. Ist es demfall schon an der Zeit, sich einen Spitznamen für das glamouröse Pärchen auszudenken? Wie wär's mit Bradinès? Nein? Brad Pinès? Hm, wohl eher weniger.

«Sie sind nicht offiziell zusammen. Sie haben als Freunde einige Zeit miteinander verbracht und jeder geniesst die Gesellschaft des anderen wirklich.» Quelle der «US Weekly»

Und das «People»-Magazin schreibt, dass Paar plane, den Silvesterabend miteinander zu verbringen. Die US-Medien sind scheinbar wirklich gut informiert, leider haben sie alle übersehen, dass Frau de Ramon Genferin ist. Sie schrieben lediglich, dass sie in Los Angeles lebt und Französisch spricht. Hätten die Journalisten aus Übersee watson gelesen, wüssten sie, dass Pitts Herzensdame aus der Edel-Gemeinde Cologny kommt und ihr Ladekabel verleiht. Na ja, passiert auch den Besten mal.

Inès de Ramon und Ex-Mann Paul Wesley. bild: instagram

Ines de Ramon war zuvor drei Jahre lang mit dem «Vampire Diaries»-Schauspieler Paul Wesley verheiratet. Sie hatten sich auf Ibiza kennengelernt und beendeten ihre Beziehung im Mai 2022. (cpf)