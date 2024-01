Rekordhitze und Feuer in Patagonien: 600 Hektar in argentinischem Nationalpark zerstört

Auch im südamerikanischen Kolumbien kämpft die Feuerwehr weiter gegen dutzende Waldbrände. Wegen des starken Rauchs wurden in der Hauptstadt Bogotá am Samstag rund 40 Parks und Wanderwege geschlossen. Die Behörden riefen die Bewohner auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben und bei Aufenthalten im Freien eine Maske zu tragen.

Der mehr als 188'000 Hektar grosse Nationalpark Los Alerces zählt seit 2017 zum Unesco-Weltkulturerbe. Eiszeiten haben die Landschaft der Region geformt; es gibt zahlreiche Flüsse und Seen, zerklüftete Felsen und unberührte Wälder. Neben vielen bedrohten Tierarten beherbergt der Park auch die älteste Population der Patagonischen Zypresse, eines in Südamerika heimischen Nadelbaums.

Ein seit Tagen andauerndes Feuer hat in einem Nationalpark im Süden Argentiniens bereits knapp 600 Hektar Land zerstört. «Das Feuer ist ausser Kontrolle», sagte der Leiter der Abteilung für Brandbekämpfung des Nationalparks Los Alerces, Mario Cardenas, am Samstag. Die Arbeit der Feuerwehrleute werde zusätzlich durch «ungünstige Bedingungen» wie Wind und hohe Temperaturen erschwert.

Umstrittenes Einwanderungsgesetz tritt in Frankreich in Kraft

In Frankreich ist das hart umkämpfte Einwanderungsgesetz in Kraft getreten. Nach monatelangem Tauziehen um die Neuregelung, die die Migration besser regulieren, aber auch die Integration verbessern soll, wurde der Text am Samstag im Amtsblatt veröffentlicht, nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihn am Freitag unterschrieben hatte.