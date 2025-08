«Politisch exponierter» Schweizer in Malta wegen sexueller Belästigung verurteilt

Malta ist eine beliebte Touristendestination. (Symbolbild) Bild: imago

Ein 59-jähriger Schweizer ist am Dienstag in Malta wegen sexueller Belästigung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dies berichtete unter anderem die «Times of Malta».

Brisant: Das Gericht hat den Namen des Verurteilten auf Antrag der Verteidigung nicht öffentlich gemacht, weil der Mann eine «politisch exponierte Person» sei. Der Vorfall könne einen schweren Einfluss auf seine politische Karriere haben.

Eine Putzfrau hatte am Montag im Hotelzimmer des 59-Jährigen ihre Arbeit verrichtet, als dieser sie um einen Kaffee bat; diesen brachte sie ihm. Als er sie anschliessend um eine Flasche Wasser bat und sie mit dieser zurückkehrte, fand sie ihn nackt vor.

Daraufhin packte er sie, während sie versuchte, das Zimmer zu verlassen, und begann, sie auf Nacken und Gesicht zu küssen. Sie konnte sich schliesslich losreissen und das HR-Departement des Hotels benachrichtigen. Der Mann wurde noch am Montag festgenommen.

Im Blitz-Verfahren gab der politisch tätige Schweizer alles zu. Er wurde nun zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung mit drei Jahren Probezeit verurteilt.

(cpf)