Gletscher in Grönland nach verstorbenem Schweizer Forscher Konrad Steffen benannt

Konrad Steffen kam im Sommer 2020 bei einem Sturz in eine mit Wasser gefüllte Gletscherspalte in Grönland im Alter von 68 Jahren ums Leben . Er wartete dort Wetterstationen bei Ilulissat. Dieses Netzwerk von Wetterstationen errichtete Steffen ab 1990. Mit den gesammelten Daten liess sich frühzeitig das beschleunigende Abschmelzen des grönländischen Eisschildes nachweisen. (aeg/sda)

Die chinesische Regierung hält eisern an ihrer Zero-Covid-Strategie fest. Sie nimmt dabei wirtschaftliche Schäden und einen wachsenden Unmut in der Bevölkerung in Kauf.

Fünf Tage sollte der Lockdown in Shanghai ursprünglich dauern. Am Ende waren es fast zwei Monate. Seit Anfang Juni kommt das Leben in der Wirtschaftsmetropole wieder in die Gänge, doch von Normalität kann keine Rede sein. Eine Covid-Infektion genügt, damit ganze Wohnsiedlungen abgeriegelt und Restaurants geschlossen werden.