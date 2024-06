Zürich macht ernst: Die Limmatstadt will den ESC

Ihre ESC-Kandidatur angekündigt haben bereits Genf und Basel. St. Gallen gab am Mittwoch bekannt, sich nicht zu bewerben. (sda)

Die Fraktionen von FDP und Mitte/EVP unterstrichen in ihrem Vorstoss auch die Bedeutung der privaten Partner. Michael Schmid (FDP) sprach von einer der grössten Shows überhaupt. In die grösste Stadt der Schweiz passe das: «Zürich kann allen Vorurteilen zum Trotz auch Party machen».

SP und GLP verweisen in ihrem Vorstoss auf positive wirtschaftliche Effekte sowie Image- und Werbeeffekte für die Stadt. Zürich sei am besten geeignet für Grossanlässe und zudem eine diverse, solidarische Stadt, erklärte Denoth.

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) war alles andere als abgeneigt. Zurzeit arbeite der Stadtrat intensiv und «hochmotiviert» an den Vorbereitungen einer Bewerbung. «Es stellen sich viele Fragen, wir klären alle sehr seriös ab», sagte sie. Der Stadtrat sei aber «vom Zauber Nemos» berührt worden.

Die beiden Postulate unterscheiden sich leicht, wollen aber beide den Eurovision Song Contest 2025 (ESC) in Zürich sehen. «Wir wollen zeigen, dass das Parlament hinter dem Anlass steht», sagte Marco Denoth (SP). Dem Stadtrat, der noch keine Entscheidung gefällt hat, solle der Rücken gestärkt werden.

Das Stadtzürcher Parlament hat sich für eine ESC-Kandidatur eingesetzt. Es überwies am Mittwoch zwei Vorstösse zum Thema. Der Stadtrat muss nun prüfen, wie er sich für die Kandidatur einsetzen könnte.

Steht die nächste ESC-Bühne in Zürich? Nemo beim siegbringenden Auftritt in Malmö.

Dass Donald Trump immer wieder mal irres Zeug redet, ist bekannt. So behauptet er, dass Windräder Krebs erzeugen würden. Oder er jammert über Toiletten-Spülungen und verwechselt Nancy Pelosi mit Nikki Haley. Die Rede, die er am vergangenen Sonntag in Las Vegas gehalten hat, übertrifft jedoch alles. Sie hat nicht nur die Late-Night-Comedians auf Trab gehalten, sondern auch Eugene Robinson, den besonnenen Kolumnisten der «Washington Post», zur Frage verleitet: «Is Donald Trump okay?»