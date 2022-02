Natallia Hersche ist frei! 17 Monate sass sie in Belarus im Gefängnis

Die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin Natallia Hersche ist frei. Das teilte der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis auf Twitter mit.

Laut Cassis wurde Herrsche von ihrem Bruder und Christine Honegger, der Schweizer Botschafterin in Belarus, empfangen. Sie werde nun in die Schweiz zurückkehren.

Bundespräsident Cassis zeigte sich in einer Mitteilung des Aussendepartements erleichtert: «Es ist eine grosse Freude für meine Mitarbeitenden und mich, dass Natallia Hersche nach all den Bemühungen endlich frei ist und in die Schweiz zurückkehren kann. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute und gute Gesundheit».

Hersche war seit über einem Jahr in Belarus in Haft. Sie hatte am 19. September 2020 in Minsk an einer Demonstration gegen das Regime des Machthabers Alexander Lukaschenko teilgenommen und wurde dabei verhaftet.

Natallia Hersche vor Gericht in Minsk im Dezember 2020. Bild: viasna

Nach Angaben von Schweizer Menschenrechtsorganisationen wurde sie «in einem unfairen Schauprozess» im Dezember 2020 zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Im vergangenen September bestätigte das Aussendepartement EDA ihre Verlegung von einem Gefängnis in Gomel in jenes von Mogiljow. (mlu/sda)