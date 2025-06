Das iranische Militär verkündet am Montag den Gegenschlag. Bild: keystone

Analyse

Die Mullahs haben sich verzockt

Corsin Manser Folge mir

Mehr «International»

Seit Sonntagmorgen stellte sich die Welt die Frage, wie der Iran auf die US-Luftschläge reagieren wird. Würde Teheran die Strasse von Hormus blockieren, würden Stellvertreter zurückschlagen, oder würde der Iran selbst US-Militärbasen attackieren?

Am Montagabend folgte eine erste Antwort: Das Mullah-Regime feuerte mindestens sechs ballistische Raketen auf die US-Basis Al-Udeid in Katar. Zu Schaden kam dabei niemand, das Golfemirat fing alle Raketen erfolgreich ab.

Wichtig: Bereits Stunden vor dem Angriff informierte der Iran Katar über seine Pläne. Katar wiederum gab die Nachricht den USA weiter, welche ihr militärisches Material und ihre Soldaten rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Flugzeuge waren verschwunden

Satellitenbilder zeigen, dass die meisten US-Flieger auf der Basis Al-Udaid bereits am Morgen des 23. Juni verschwunden waren. Waren zu Beginn des Monats noch mehr als ein Dutzend Flieger zu erkennen, war es am Montagmorgen nur noch eines, wie die «New York Times» berichtet.

Sollten keine weiteren Schläge folgen, wäre dies ein Zeichen, dass der Iran auf Deeskalation setzen will. Dazu passt auch, dass die iranischen Medien den Luftschlag der USA herunterspielten. Es habe nur leichte Schäden an den Anlagen gegeben, hiess es.

Gesicht wahren

Mit diesem Gegenschlag will das Regime in Teheran sein Gesicht wahren, aber kein zusätzliches Öl ins Feuer giessen. Auch wenn die arabischen Staaten den Angriff des Irans auf Schärfste verurteilten, dürften sie damit leben können. Donald Trump bedankte sich sogar für die «sehr schwache» Antwort. Weitere Luftschläge seitens der USA kündigte er keine an.

Die Antwort des Irans erinnert stark an jene aus dem Jahr 2020, als Trump den mächtigen General Ghassem Soleimani töten liess. Auch damals fiel die Reaktion aus Teheran moderat aus.

Keine guten Karten

Der oberste Führer der Islamischen Republik, Ali Chamenei, scheint erkannt zu haben, dass er derzeit keine guten Karten in der Hand hat. Baschar al-Assad, die Hisbollah und die Hamas: Seine Verbündeten in der Region wurden in den letzten Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit ausgeschaltet oder massiv geschwächt.

Die Strasse von Hormus wird Teheran nicht blockieren können, ohne dass von China massiver Widerstand kommen wird. Auch die Raketen für den Angriff auf Israel scheinen dem Iran auszugehen.

Soll sich in einem Bunker befinden: Ali Chamenei. Bild: keystone

Das Regime in Teheran kämpft derzeit ums eigene Überleben. Ali Chamenei soll sich seit Tagen in einem Bunker verschanzt und nur noch Kontakt zu seinen engsten Beratern haben, wie US-Medien berichten.

Die Luftschläge aus Israel haben dem iranischen Regime zugesetzt. Die Führungsriege des Militärs wurde stark dezidiert. Deshalb schreckt Teheran vor einer weiteren Eskalation vorerst zurück.