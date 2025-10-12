freundlich14°
18 verletzte Polizisten an Palästina-Demo in Bern

18 verletzte Polizisten an Palästina-Demo in Bern

12.10.2025, 14:0112.10.2025, 14:49
Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung reinigt das Trottoir vor der Valiant Bank mit Wasserdampf, am Tag nach der nicht bewilligten Demonstration fuer Gaza, am Sonntag, 12. Oktober 2025 in Bern. Bei der D ...
Der Demonstrationszug hat einiges an Verwüstung hinterlassen.Bild: keystone

Bei der unbewilligten Palästina-Demo am Samstag in Bern sind 18 Einsatzkräfte verletzt worden. Das gab die Kantonspolizei am Sonntag vor den Medien bekannt. Die Kundgebung wurde von massiven Ausschreitungen überschattet.

16 Polizisten und zwei Polizistinnen wurden beim Einsatz verletzt. Vier von ihnen mussten für eine medizinische Kontrolle ins Spital gebracht werden, wie es an der Medienkonferenz hiess. Die Schutzausrüstung habe Schlimmeres verhindert.

Demonstrierende hatten mehrfach versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizei mit Baustellenmaterial, Mobiliar, Steinen, Flaschen, Feuerlöschern, Pyrotechnik und Lasern angegriffen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein.

Insgesamt wurden 536 Personen in Polizeiräumlichkeiten kontrolliert und weggewiesen. Eine angehaltene Person war zur Haft ausgeschrieben.Die kontrollierten Personen müssen laut Polizei teilweise mit einer Anzeige rechnen. Im Raum stünden unter anderem die Straftatbestände Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Brandstiftung. (sda)

Mehr dazu:

Polizei kesselt Teilnehmende an Palästina-Demo in Bern ein
64 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
AngelitosHE
12.10.2025 14:02
Wogegen wird denn jetzt noch protestiert?
11713
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lektor1956
12.10.2025 14:22
Warum isoliert die Polizei den „schwarzen Block“, welcher jeweils den Demozug anführt, nicht und lässt diese vermummten, feigen Profichaoten zwei, drei Tage lang im Untersuchungsgefängnis überlegen, warum sie an dieser antijüdischen, aggressiven, unnötigen Demo teilgenommen haben. Diese „Abwesenheit“ hätte sicher auch einen Effekt auf die Reaktion ihrer Vorgesetzten, Familien oder ihres Umfeldes und könnte ein paar davon abhalten, Events dieser Art „mitzugestalten“…..
11415
Melden
Zum Kommentar
avatar
hansruedi-mentär
12.10.2025 14:06
Ich habe die Schnauze so so satt! Mit dem Auto 20 zu schnell und man ist hier ein schwerverbrecher, mittlerweile aber wöchentlich irgendwelche kack demos die nie und nimmer ewtwas erreichen ausser Spaltung und Hass.

Diese Leute müssen grobe Konsequenzen spühren!
9927
Melden
Zum Kommentar
