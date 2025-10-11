recht sonnig15°
Polizei kesselt Teilnehmende an Palästina-Demo in Bern ein

epa12446874 People hold banners and wave Palestinian flags during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people, in Bern, Switzerland, 11 October 2025. EPA/PETER KLAUNZER
Ein vermummter Block führte den Demozug an.Bild: keystone

11.10.2025, 15:2911.10.2025, 17:39

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstagnachmittag durch die Berner Altstadt gezogen, um gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen zu demonstrieren. Ein vermummter Block führte den Demozug an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk, auch in Richtung Einsatzkräfte. «Shame on you», skandierte die Menge.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone waren vor Ort, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In der Nähe des abgeriegelten Bundeshauses kesselte die Polizei Teilnehmende des Demonstrationszuges ein. Dabei kam es zu einem Brand, die Feuerwehr rückte an.

Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um die Menschen zurückzudrängen. Demonstrierende hätten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen, teilte die Polizei über die Plattform X mit. Ausserdem sei es zu Sachbeschädigungen gekommen. Es werde kein weiterer Umzug durch die Innenstadt toleriert, hiess es.

epa12446753 People hold banners and wave Palestinian flags during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people in Bern, Switzerland, 11 October 2025. EPA/PETER KLAUNZER
Die Demonstration in Bern fand trotz fehlender Bewilligung statt.Bild: keystone

«Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent.

Zur Kundgebung aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien.

Für die Demonstration wurde kein Gesuch eingereicht. Die Stadt Bern bat die Aufrufenden vergangene Woche öffentlich darum, dies nachzuholen. Als die Kontaktaufnahme ausblieb, riet sie von einer Teilnahme ab. (sda)

epa12446751 People hold banners in the colors of the Palestinian flag and wave flags during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people in Bern, Switzerland, 11 October 2025. EPA/P ...
Die Demonstrations-Teilnehmer führten zahlreiche Palästina-Flaggen mit.Bild: keystone
Rückblick auf das Jahr nach dem 7. Oktober
1 / 32
7. OktoberIm Morgengrauen des jüdischen Feiertags Simchat Tora startet die islamistische Terrororganisation Hamas einen Grossangriff auf das umliegende Gebiet in Israel. Mehrere Tausend Raketen werden aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Mehrere tausend Terroristen überwinden die Grenzbefestigungen und töten an einem Musikfestival und in mehreren Ortschaften wahllos Soldaten und vor allem Zivilisten. Bild: Ein Zimmer in einem Haus im Kibbuz Kfar Aza nach dem Angriff der Hamas.
quelle: keystone / abir sultan
Israel und Palästina Kundgebungen in Basel
Video: watson
