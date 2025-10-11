Ein vermummter Block führte den Demozug an. Bild: keystone

Polizei kesselt Teilnehmende an Palästina-Demo in Bern ein

Mehr «Schweiz»

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstagnachmittag durch die Berner Altstadt gezogen, um gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen zu demonstrieren. Ein vermummter Block führte den Demozug an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk, auch in Richtung Einsatzkräfte. «Shame on you», skandierte die Menge.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone waren vor Ort, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In der Nähe des abgeriegelten Bundeshauses kesselte die Polizei Teilnehmende des Demonstrationszuges ein. Dabei kam es zu einem Brand, die Feuerwehr rückte an.

Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um die Menschen zurückzudrängen. Demonstrierende hätten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen, teilte die Polizei über die Plattform X mit. Ausserdem sei es zu Sachbeschädigungen gekommen. Es werde kein weiterer Umzug durch die Innenstadt toleriert, hiess es.

Die Demonstration in Bern fand trotz fehlender Bewilligung statt. Bild: keystone

«Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent.

Zur Kundgebung aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien.

Für die Demonstration wurde kein Gesuch eingereicht. Die Stadt Bern bat die Aufrufenden vergangene Woche öffentlich darum, dies nachzuholen. Als die Kontaktaufnahme ausblieb, riet sie von einer Teilnahme ab. (sda)