Serbien

Bosnisch-serbischer Premier Višković zurückgetreten

Bosnisch-serbischer Premier Višković zurückgetreten

18.08.2025, 16:0318.08.2025, 16:15
Der bosnisch-serbische Ministerpräsident Radovan Višković, ein enger Vertrauter des kürzlich des Präsidentenamtes in der kleineren bosnischen Entität enthobenen Milorad Dodik, ist am Montag zurückgetreten. Der Rücktritt wurde laut Medienberichten mit der anstehenden Umbildung der Regierung der Republika Srpska erläutert.

Milorad Dodik, Chef des in der kleineren bosnischen Entität regierenden Bundes der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD), erläuterte den Rücktritt von Višković mit «seiner Kandidatur bei den nächsten Wahlen». Dodik präzisierte nicht, um welche Wahlen es sich handelt.

epa11397362 Serbian Prime Minister Milos Vucevic (R) and Prime Minister of Republika Srpska Radovan Viskovic (L) arrive to attend the &#039;All Serbian Summit&#039; in Belgrade, Serbia, 08 June 2024. ...
Radovan Višković stand seit 2018 an der Spitze der Regierung.Bild: keystone

Nach der Amtsenthebung von Dodik – derzeit wird über seine Beschwerde dagegen noch vor dem Verfassungsgericht entschieden – stehen in der kleineren bosnischen Entität Präsidentschaftswahlen bevor.

Višković hatte seit 2018 das Ministerpräsidentenamt inne. Die bosnische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wie auch gegen Dodik und den Parlamentspräsidenten der Republika Srpska, Nenad Stevandić, derzeit wegen verfassungswidriger Aktivitäten. (sda/apa)

