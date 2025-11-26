Das olympische Feuer für die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo brennt. Die Flamme wurde am Mittwoch in der antiken Stätte von Olympia entfacht. Wegen des angekündigten Regens konnte die traditionelle Entzündung mittels Sonnenstrahlen nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen nutzten die Organisatoren die Flamme, die bereits am Montag während der Generalprobe mit Sonnenlicht entfacht und seither aufbewahrt worden war.
Die Fackel beginnt nun eine neuntägige Reise durch Griechenland, bevor sie am 4. Dezember im Panathinaiko-Stadion in Athen offiziell an Gastgeber Italien übergeben wird. In Rom startet am 6. Dezember der italienische Teil des Fackellaufs, der über 12'000 Kilometer durch das ganze Land führt und bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar 2026 im Mailänder San-Siro-Stadion seinen Höhepunkt findet. (ram/sda/afp)
