Das Frauen-Team um Skip Corrie Hürlimann kam am Dienstag an der Curling-EM zuerst zum vierten Sieg, bevor es die dritte Niederlage absetzte. Beim 8:3 gegen Schottland sorgten die Schweizerinnen mit einem Fünferhaus im fünften End für die Vorentscheidung. Einige Stunden später unterlagen Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher und Hürlimann den Türkinnen mit 5:8. Nach vier Ends lagen sie mit 0:5 zurück.



Nach sieben von neun Runden belegen die Schweizerinnen zusammen mit den Türkinnen den 4. Platz. In den nächsten beiden Tagen geht es im Rennen um einer der Halbfinal-Plätze noch gegen das Schlusslicht Tschechien und gegen das zweitplatzierte Norwegen. (nih/sda)