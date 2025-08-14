klar19°
DE | FR
burger
International
Serbien

Gewalt bei Protesten gegen Vucic-Regierung in Serbien

Serbian gendarmerie officers separate protesters from the opposing camps during an anti-government protest in Belgrade, Serbia, Wednesday, Aug. 13, 2025. (AP Photo/Darko Vojinovic) Serbia Protests
Die Proteste gegen die Regierung von Aleksandar Vucic eskalierten in Novi Sad.Bild: keystone

Gewalt bei Protesten gegen Vucic-Regierung in Serbien

Bei Protesten gegen die Staatsführung von Präsident Aleksandar Vucic in Serbien ist es zu gewaltsamen Zusammenstössen mit Gegendemonstranten aus dem Regierungslager und Sicherheitskräften gekommen.
14.08.2025, 04:5014.08.2025, 04:50
Mehr «International»

Allein in der nordserbischen Stadt Novi Sad seien 64 Zivilisten und fünf Militärpolizisten bei Auseinandersetzungen am Sitz seiner Partei SNS verletzt worden, erklärte Vucic.

Der Staatschef bezeichnete die Protestierenden als «Schläger und Mörder» und kündigte an, die Hauptstadt Belgrad und Novi Sad von ihnen «säubern» zu lassen, wie die Nachrichtenagentur Tanjug berichtete. Damit solle ein «Bürgerkrieg» verhindert werden, sagte Vucic demnach weiter. Er dankte zudem seinen Anhängern für die Unterstützung gegen die Regierungsgegner.

In zahlreichen grösseren und kleineren Städten kam es zu Handgemengen zwischen demonstrierenden Gegnern und Sympathisanten Vucics sowie Polizisten. In Belgrad und Novi Sad bewarfen Regierungsanhänger die Gegenseite mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte dort Tränengas ein.

Dacheinsturz als Protestauslöser

Erhebliche Proteste gegen die Regierung gibt es in Serbien schon seit mehr als neun Monaten. Auslöser war der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vucic-Regierung für die Tragödie verantwortlich. Die Demonstranten kritisieren Vucics Regierung als korrupt und autoritär. Sie fordern ihren Rücktritt und Neuwahlen.

Befeuert hatte die jüngsten Proteste, dass Anhänger von Vucics Partei SNS am Vortag in den nordserbischen Dörfern Vrbas und Backa Palanka regierungskritische Demonstranten tätlich angegriffen hatten, ohne dass die Polizei dagegen einschritt. Für Mittwoch wurden daraufhin zu Protesten gegen Vucic in 30 Orten mobilisiert. Die Protestierenden zogen gezielt zu den SNS-Parteisitzen, wo sie von Polizeikordons und SNS-Anhängern erwartet wurden. Vucic bedankte sich bei den «wunderbaren einfachen Leuten», die die Parteizentralen «vor verrückten Blockierern» geschützt hätten. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
5
US-Regierung sieht Menschenrechte in Europa in Gefahr – Autokratien erhalten bessere Noten
Meistgeteilt
1
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
2
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
3
Europäer bestehen auf 5 Punkten +++ Trump will Treffen von Putin mit Selenskyj
4
Trump will längere Bundeskontrolle über Polizei in Washington
5
Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien drohen mit neuen Iran-Sanktionen
Noch laufen die Atomverhandlungen mit Iran. Nun drohen Deutschland, Frankreich und Grossbritannien mit neuen Sanktionen.
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien sind im Fall eines Scheiterns der Atomverhandlungen mit Iran nach eigenen Angaben bereit, die Sanktionen gegen das Land wieder einzusetzen.
Zur Story