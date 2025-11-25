Nach jahrelangem Warten dürfen die Skispringerinnen nun endlich bei der vollständigen Vierschanzentournee antreten. Ab der Saison 2026/27 werden sie parallel zur 75. Auflage der Männer in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen antreten.
Ermöglicht wird der Schritt durch eine Einigung zwischen dem Österreichischen Skiverband und dem Bundesland Tirol zur Finanzierung einer neuen Flutlichtanlage am Bergisel in Innsbruck, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Diese Beleuchtung galt als entscheidende Voraussetzung für eine Integration der Frauenwettkämpfe. (abu/sda)
