Leonor, Christian und Amalia: Die nächste Generation Royals. Bild: keystone

Die nächste Generation ist am Start: Das sind die Royals der Gen Z

Bei den Königshäusern in Europa steht vermehrt der Nachwuchs im Fokus. Wir stellen die Aristokraten der Gen Z vor.

Kendra Kotas

In Europa gibt es einige Königshäuser. Noch regieren dort die Eltern oder sogar die Grosseltern der Gen Z. Doch sie stehen schon in den Startlöchern. Auch die adligen Sprösslinge, welche vermutlich niemals den Thron besteigen werden, machen Schlagzeilen.

Kronprinzessin Leonor von Spanien

Leonor hat eine jüngere Schwester. Bild: keystone

Leonor ist 19 Jahre alt und die Tochter von König Felipe VI. und Letizia. Ihr offizieller Titel lautet: Fürstin von Asturien, Fürstin von Girona und Fürstin von Viana, Erbin des Königreichs Kastilien, der Krone von Aragón und des Königreichs Navarra, Herzogin von Montblanc, Gräfin von Cervera und Herrin von Balaguer.

2023 trat die Prinzessin ihren Dienst beim Militär an. Momentan ist sie auf hoher See als Marinekadettin unterwegs. Die Reise dauert fünf Monate. Das Ziel dabei ist es, die Fähigkeiten als künftige königliche Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte zu erlangen. In der letzten Etappe soll sie bei der Luftwaffe zur Pilotin ausgebildet werden.

Leonor (Zweite von rechts) mit ihren Kameradinnen und Kameraden. Bild: keystone

Die Militärausbildung beim spanischen Königshof ist üblich, weil der Monarch auch das Oberkommando des Militärs innehat.

Kronzprinz Christian von Dänemark

Christian hat vier jüngere Geschwister. Bild: keystone

Christian Valdemar Henri John, wie der Kronprinz von Dänemark und Graf von Monpezat mit ganzem Namen heisst, ist der älteste Sohn von König Frederik X. und dessen Frau Mary. Der Name Christian ist neben Frederik für Monarchen in Dänemark seit Jahrhunderten üblich.

Der 19-Jährige ist in Europa der einzige männliche Thronfolger seiner Generation. Seine Eltern förderten eine relativ normale Kindheit, weshalb sie ihren Sprössling auf eine öffentliche Schule schickten, mit Ausnahme von einem Jahr auf einem Elitegymnasium. Im Jahr 2024 machte er seinen Abschluss und verbrachte danach einige Zeit in Ostafrika, um lokale Gemeinschaften zu unterstützen und Einblick in den Naturschutz zu bekommen.

Christian beginnt seinen Wehrdienst. Bild: keystone

Wie Leonor muss auch Christian einen Militärdienst leisten. Sein Dienst dauert vier Monate. Anfang Februar hat er diesen begonnen.

Auch durch eine angebliche Liebesbeziehung machte Christian schon Schlagzeilen. Es gab Gerüchte, dass er die italienische Prinzessin Maria Chiara von Bourbon-Zwei-Sizilien datet. Die als Influencerin tätige Prinzessin stellte aber klar, dass dem nicht so ist.

Prinz Nikolai von Dänemark

Nikolai, Graf von Monpezat ist der 25-jährige Sohn von Prinz Joachim zu Dänemark und ältester Enkel von Königin Margrethe II. Er steht an sechster Stelle der dänischen Thronfolge. Seinen Titel Prinz zu Dänemark wurde ihm und seinen Geschwistern 2023 von seiner Grossmutter entzogen, da nur noch Personen das Königshaus vertreten sollten, die öffentliche Aufgaben für die Krone verrichten.

Seine Militärausbildung brach Nikolai nach zwei Monaten ab. Seit 2018 arbeitet er als Model und lief schon für grosse Marken wie Burberry oder Dior. 2024 schloss er in Australien sein Studium ab.

Kronprinzessin Amalia der Niederlande

Amalia absolvierte gerade erst ihren ersten Solo-Auftritt. Bild: keystone

Prinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinzessin von Oranien, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau, ist die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande.

Die 21-Jährige erfuhr schon früh die Schattenseiten des royalen Lebens. Sie wurde von der Öffentlichkeit ständig für ihr Gewicht oder ihre Kleidung kritisiert. Auch um ihr Leben musste sie fürchten, als sie von der «Mocro-Mafia» bedroht wurde. Diese kündigten an, Amalia als Geisel zu nehmen. Damit wollten sie die Freilassung eines ihrer Anführer erreichen. Die Folge davon war, dass Amalia ihr Studium in Amsterdam unterbrechen musste. Dieses führte sie in Madrid fort.

Eloïse der Niederlanden

Eloïse von Oranje-Nassau ist aktuell Nummer fünf der Thronfolge und hat den Status der Gräfin.

Sie war die Erste aus dem niederländischen Königshaus mit einem eigenen Social-Media-Profil. 2021 brachte sie einen eigenen Lifestyle-Ratgeber heraus. Die Influencerin setzt sich für nachhaltige Mode ein und verkauft Vintage-Kleidung. Sie war ausserdem Jurorin in einer Realityshow, in der der beste Make-up-Artist der Niederlande gesucht wurde.

Prinzessin Alexandra von Hannover

Alexandra von Hannover ist 25 Jahre alt und gehört zur monegassischen Fürstenfamilie. Sie ist die Tochter von Caroline von Hannover und Ernst August von Hannover. Fürst Albert II. ist ihr Onkel. In der monegassischen Thronfolge steht sie momentan auf Platz 13.

Sie hat bereits eine Karriere als Eiskunstläuferin hinter sich. Später schloss sie ein Studium in Politikwissenschaften sowie Geschichte und Literatur ab. Wie ihre Halbschwester Charlotte Casiraghi sitzt auch sie oft in der ersten Reihe von Modenschauen von grossen Marken wie Chanel oder Dior.

Kronprinzessin Elisabeth von Belgien

Die Prinzessin hat drei jüngere Geschwister. Bild: keystone

Kronprinzessin Elisabeth Thérèse Marie Hélène von Belgien, Herzogin von Brabant ist die 23-jährige Tochter des belgischen Königs Philippe und Königin Mathilde.

2020 studierte sie für ein Jahr an der königlichen Militärakademie in Brüssel. Danach studierte sie an der Universität Oxford Geschichte und Politik.

Achileas von Griechenland

Prinz Achileas-Andreas von Griechenland und Dänemark ist tatsächlich nach dem griechischen Helden Achilles benannt. Der 24-Jährige ist der Sohn von Kronprinzessin Marie-Chantal und Kronprinz Pavlos. Sein Grossvater Konstantin war bis 1973 König von Griechenland. Sein anderer Grossvater ist Milliardär Robert Warren Miller.

Dass die Familie nicht am Hungertuch nagen muss, zeigt sich an Achileas' Lebensstil. Neben Partys, Jagdausflügen und Ferien auf der Yacht probierte es der Adelssprössling auch als Schauspieler. Daneben studiert er.

Achileas hat vier Geschwister. Eine davon ist Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark. Sie ist 28 Jahre alt und arbeitet als Model.

Die ehemals königliche Familie von Griechenland lebte wegen eines Militärputschs und der Abschaffung der Monarchie 1974 jahrzehntelang im Exil und hatte dank der Verwandtschaft mit der dänischen Königsfamilie dänische Diplomatenpässe. Die Familie lebte mehrheitlich in London. Seit 2024 haben sie wieder die griechische Staatsbürgerschaft.

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ist die 21-jährige Tochter des norwegischen Kronprinzen Haakon und seiner Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit. Als Erstgeborene würde sie nach ihrem Vater Königin von Norwegen werden. Auch Ingrid absolvierte eine militärische Ausbildung.

Im Januar wurde die Prinzessin 21 Jahre alt. Bild: keystone

Ihr Bruder, der letztens wegen der Anschuldigung der Körperverletzung und Vergewaltigung in die Schlagzeilen gelangte Marius Borg Høiby, ist kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses, da er nicht der Sohn von Haakon ist.

Maud Angelica Behn von Norwegen

Maud Angelica Behn ist die älteste von drei Töchtern von Märtha Louise und Ari Behn und belegt zurzeit Platz fünf der Thronfolge.

Wie ihr Vater, der sich 2019 das Leben nahm, ist sie Künstlerin. 2021 schrieb die heute 21-Jährige ein Buch. 2022 machte sie bei «The Masked Singer» in Norwegen mit sowie 2023 bei einer Koch-Show. Immer mal wieder macht sie auf psychische Erkrankungen aufmerksam.

Maud sorgte für Aufsehen, als sie sich die Haare abrasierte, welche sie danach spendete.

Prinz Georg von Liechtenstein

Prinz Georg von und zu Liechtenstein belegt derzeit den dritten Platz in der Thronfolge. Seine Eltern sind der Erbprinz Alois von Liechtenstein und Sophie, Herzogin in Bayern. Georg und seine Geschwister leben eher zurückgezogen.

Ferdinand von Habsburg

Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen ist der Sohn von Francesca und Karl Habsburg-Lothringen sowie ein Urenkel von Kaiser Karl I. von Österreich. Seine Titel kaiserlicher Prinz und Erzherzog von Österreich, königlicher Prinz von Ungarn, Böhmen und Kroatien haben aber keine rechtliche Relevanz und dürfen von ihm nicht verwendet werden.

Seit 2022 ist Ferdinand als Rennfahrer aktiv. Bereits 2012 hat er im Kartsport begonnen.