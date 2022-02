Das Flugzeug, das vier Personen an Bord hatte, war seit dem 3. Februar verschwunden. Es wurde schliesslich im See Thingvallavatn in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik gefunden. Die isländischen Behörden erklärten, dass «die Leichen von vier Personen auf dem Grund des Sees in einer Tiefe von 37 Metern gefunden wurden».

Der 22-Jährige Neuman war berühmt dafür, mit seinem Skateboard Alpenstrassen in Österreich, Italien, Liechtenstein oder der Schweiz in halsbrecherischen Geschwindigkeiten hinunterzurasen. Seine waghalsigen Stunts brachten ihm 1,2 Millionen Follower auf Social Media ein.

Chinesische Millionenstadt geht in Lockdown + Harsche Kritik an Glarner Pandemie-Politik

Benedikt XVI. bekundet «grossen Schmerz» – weist Vorwurf der Vertuschung aber von sich

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat alle Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten – Vorwürfe bezüglich Vertuschung weist er aber entschieden zurück.

«Ich habe in der katholischen Kirche grosse Verantwortung getragen. Umso grösser ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind», schrieb er in einer Stellungnahme, die der Vatikan am Dienstag veröffentlichte.