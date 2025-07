Südkoreas Hauptstadt Seoul bricht Hitzerekord

Die niedrigste Temperatur in Seoul lag am Mittwuch bei 29,3 Grad. Bild: AP/AP

Seoul bricht Hitzerekord

Mit 22 extrem heissen Nächten am Stück hat die südkoreanische Hauptstadt Seoul einen neuen Hitzerekord aufgestellt. Wie der Wetterdienst am Donnerstag berichtete, sanken die Temperaturen im Juli in 22 aufeinanderfolgenden Nächten nicht unter 25 Grad Celsius – die längste Abfolge derartiger Tropennächte seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als hundert Jahren.

Die Nacht zum Donnerstag war zudem die bisher heisseste seit Beginn der Aufzeichnungen – die niedrigste Temperatur am Mittwoch lag bei 29,3 Grad.

Der Wetterdienst sagt eine Fortsetzung der Hitzewelle in Südkorea voraus. Laut offiziellen Daten starben seit Jahresbeginn mindestens 13 Menschen an den Folgen von Hitze, dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Auch hunderttausende Stück Vieh fielen der extremen Hitze zum Opfer. (sda/afp)