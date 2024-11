Unwetter in Spanien: Jetzt steht auch der Flughafen Barcelona unter Wasser

Nach den schweren Überschwemmungen in Spanien ist noch immer kein Ende in Sicht. In der vergangenen Woche war der Südosten des Landes betroffen – nun ist das Unwetter auch im Nordosten Spaniens angelangt.

Mehr «International»

Die Wassermassen erreichen nach der Unwetterkatastrophe in Valencia nun auch die benachbarte Region Katalonien. Dort steht inzwischen sogar der Flughafen Barcelona-El Prat unter Wasser, sodass sich Besucher teilweise barfuss durch die Gänge kämpften.

Video: twitter/@volcaholic1

Der Flughafen habe bereits am Montagvormittag Flüge umgeleitet, wie der spanische Verkehrsminister Óscar Puente auf X mitteilte. Zudem warnen Behörden vor «anhaltendem und sintflutartigem» Regen. Von nicht notwendigen Reisen werde abgeraten.

Nicht nur am Flughafen Barcelona herrscht Ausnahmezustand: Der anhaltende Regen sorgte auch dafür, dass die C 32-Autobahn überflutet wurde.

Video: twitter/@claudiasarten

Durch die Überschwemmungen kamen in Spanien bereits über 200 Menschen ums Leben. In den betroffenen Gebieten wird noch immer nach Leichen gesucht. (hkl)

Verwüstung nach Überschwemmungen in Spanien Video: watson/emanuella kälin