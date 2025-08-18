Seit Begin des Jahres 2025 sind über 300'000 Hektar Land den Bränden zum Opfer gefallen. Bild: keystone

Rekord-Fläche in diesem Jahr durch Waldbrände in Spanien zerstört

Durch Waldbrände ist in Spanien schon jetzt so viel Land verbrannt wie nie zuvor innerhalb eines ganzen Jahres. Den Flammen seien seit Jahresbeginn mehr als 343'000 Hektar zum Opfer gefallen, teilte am Montag das europäische Waldbrand-Informationssystem Effis mit.

Das entspricht in etwa der Fläche von fast einer halben Million Fussballfelder. Das bisher schlimmste Jahr war 2022 mit einer verbrannten Fläche von 306'000 Hektar.

Seit einer Woche lodern in Spanien mehrere grosse Brände.

Beim Kampf gegen die Flammen sei ein Feuerwehrmann getötet worden, erklärte die Regierung der Region Kastilien und León am Montag im Onlinedienst X. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf insgesamt vier.

Auch in Portugal kam ein Feuerwehrmann ums Leben, wie die Regierung am Montag mitteilte. Er ist das zweite Todesopfer in Spaniens Nachbarland. Beide Länder ächzen unter einer seit Wochen anhaltenden Hitzewelle mit Temperaturen von teils tagelang über 40 Grad. (sda/afp)