wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
International
Serbien

Erneut Gewalt bei Protesten gegen Vucic-Regierung in Serbien

epaselect epa12301103 Members of the Serbian Gendarmerie face off against protesters during an anti-government protest in Belgrade, Serbia, 14 August 2025. Protesters are demanding equal justice, rele ...
Bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic ist es in Serbien den vierten Tag in Folge zu Gewaltakten gekommen.Bild: keystone

Schwere Ausschreitungen: Erneut Gewalt bei Protesten gegen Regierung in Serbien

17.08.2025, 08:5717.08.2025, 08:57
Mehr «International»

Bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic ist es in Serbien den vierten Tag in Folge zu Gewaltakten gekommen. Die schwersten Ausschreitungen ereigneten sich Medienberichten zufolge in der zentralserbischen Stadt Valjevo, wo Regierungsgegner das Parteilokal der Vucic-Partei SNS in Brand setzten sowie Gebäude der Stadtverwaltung und der örtlichen Staatsanwaltschaft beschädigten.

Der Zorn der Demonstranten in der Stadt 100 Kilometer südwestlich von Belgrad richtete sich gegen den Umstand, dass zwei Tage zuvor Schlägertrupps der Regierungspartei SNS ein Café im Besitz eines Sympathisanten der Protestbewegung zerstört hatten. In derselben Nacht hatten Schläger der SNS die Werkstatt des Vaters einer Studentenaktivistin überfallen und ihren Betreiber krankenhausreif geprügelt. Die Behörden unternahmen keine Schritte zur strafrechtlichen Verfolgung dieser Gewaltakte.

In der Nacht zum Sonntag demonstrierten Regierungsgegner in zahlreichen Städten Serbiens. Zu Zusammenstössen mit der Polizei kam es den Berichten zufolge auch in der Belgrader Vorstadt Neu-Belgrad. Innenminister Ivica Dacic sagte kurz vor Mitternacht, dass ein Gendarm verletzt und 18 Demonstranten festgenommen wurden. Angaben über die Zahl verletzter Protestteilnehmer machen die serbischen Behörden keine.

Auslöser der Proteste

Seit mehr als neun Monaten demonstrieren fast jeden Tag viele Menschen in Serbien gegen Vucic. Auslöser der Proteste war der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vucic-Regierung für die Tragödie verantwortlich.

Die Proteste waren bis zum vergangenen Mittwoch weitgehend gewaltfrei verlaufen. Allerdings waren die Kundgebungen von Anfang an immer wieder von organisierten Anhängern der Vucic-Regierung tätlich angegriffen worden. Diese Übergriffe wurden nur selten geahndet.

Die neue Dynamik mit gewalttätigen Ausschreitungen, die auch von Demonstranten ausgehen, führen unabhängige Medien auf die Frustration der Bürger über die Tatenlosigkeit der Behörden angesichts der Gewalt der Regierungsanhänger zurück. (sda/dpa)

Mehr zu den Protesten in Serbien:

Aufnahmen zeigen: Proteste gegen Regierung in Serbien eskalieren erneut
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
2
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
3
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
4
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
5
Trump-Putin-Gipfel: What the F***???
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Das ist beim Telefonat zwischen Trump und Karin Keller-Sutter wirklich passiert
3
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
4
SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen +++ HCD verlängert mit Goalie-Duo
5
Illegale Streaming-Plattformen werden wieder beliebter
Meistgeteilt
1
Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an +++ Streik in Israel aus Solidarität mit den Geiseln
2
Das sagen die europäischen Staatschefs zum Alaska-Gipfel
3
Schweizer Unternehmen wollen Löhne erhöhen – die Sonntagsnews
4
Ein weiteres Final-Duell Sinner - Alcaraz +++ Letzter Härtetest vor dem Eidgenössischen
5
«Wise men say», dass du die Songs dieser Künstler erraten musst!
Putin und Trump tauschen sich aus – diese Männer sassen ebenfalls am Tisch
Doch kein Vieraugengespräch: Die Amerikaner schickten Trump wider Erwarten nicht alleine ins Gespräch mit Putin – stattdessen sassen auf beiden Seiten weitere Politiker am Tisch. Das sind die Teilnehmer.
Kurz vor dem zunächst als Zweiertreffen angekündigten Gespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin haben die Amerikaner überrascht: An der Unterhaltung würden zwei weitere US-Vertreter teilnehmen, berichteten US-Medien. Auch Russland schickte zwei weitere Personen in die Runde. Wer sind die sechs Teilnehmenden im Raum?
Zur Story