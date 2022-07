Spanien brennt weiter lichterloh – «Klimawandel tötet»

Weiterhin wüten Brände in Spanien und Portugal. Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit kommt es zu Feuern und Zerstörungen.

Die iberische Halbinsel brennt. Die derzeitige Hitze begünstigt die Rahmenbedingungen für Waldbrände, die besonders in Spanien und Portugal wüten.

Brände zerstörten in Spanien bisher nach amtlichen Schätzungen insgesamt 25'000 Hektar Wald sowie Dutzende von Häusern, Läden und Fabriken. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Unzählige Tiere verendeten.

In Spanien besonders betroffen sind die Regionen Extremadura im Westen, Galicien im Nordwesten, Kastilien und León im Zentrum sowie Katalonien im Nordosten des Landes. Spanien hatte am Montag noch 22 aktive Brände:

O Barco de Valdeorras in Galicien, 17. Juli 2022. Bild: keystone

O Barco de Valdeorras in Galicien, 18. Juli 2022. Bild: keystone

Eine verzweifelte Frau beobachtet die Flammen in San Martin de Tabara, 18. Juli 2022. Bild: keystone

«Klimawandel tötet» – Ökosysteme und Menschen

Am Wochenende ist ein Feuerwehrmann den Flammen zum Opfer gefallen, nun wurde in Losacio in Kastilien und León die verbrannte Leiche eines Schafhirten gefunden, teilten die Behörden am Montag mit.

«Der Klimawandel tötet», sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag beim Besuch betroffener Gebiete in Extremadura:

«Er tötet Menschen, wie wir gesehen haben, aber er tötet auch unser Ökosystem, unsere Biodiversität. Und er zerstört auch wertvollste Güter unserer Gesellschaft: ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihre Unternehmen, ihren Viehbestand.»

Grosse Sorgen bereitete am Montag der Brand in Pont de Vilomara nur etwa 50 Kilometer nördlich der katalanischen Metropole Barcelona. Dort zerstörten die am Sonntag ausgebrochenen Flammen nach weniger als 24 Stunden bereits 1700 Hektar Wald. Das Feuer erfasste auch zahlreiche Häuser. Die Rauchsäulen waren kilometerweit zu sehen.

Dieser Mann hat sein Haus an die Flammen verloren, San Martin de Tabara, 18. Juli 2022. Bild: keystone

Ein totes Schaf liegt mitten in einem verbrannten Feld, Villardeciervos, Juni 2022. Bild: keystone

Eine Frau läuft durch das zerstörte Dorf Alixo, O Barco de Valdeorras, in Galicien, 18. Juli 2022. Bild: keystone

Ein Ende der Hitzewelle ist in Sicht

Die Waldbrände in Spanien werden begünstigt durch eine seit Monaten anhaltende Dürre, die Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 45 Grad herrscht sowie starke Winde. Der Wetterdienst Aemet hatte am Montag aber auch eine gute Nachricht parat: Die Hitzewelle werde am Dienstag zu Ende gehen.

Die Rauchsäulen vom Brand in Pont de Violomara waren auch in Barcelona zu sehen, Pont de Vilomara, 17. Juli 2022. Bild: keystone

Verbrannte Vegetation in O Barco de Valdeorras, Galicien. Mindetens sechs Häuser wurden hier Opfer der Flammen, 18. Juli 2022. Bild: keystone

Verbrannte Wälder, San Martin de Tabara, 18. Juli 2022. Bild: keystone

(lab/sda/dpa)