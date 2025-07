Donald Trump droht diversen Pharmakonzernen – darunter auch Novartis. Bild: keystone

Trump schickt Drohbrief an Novartis: «Werden alle Mittel nutzen»

US-Präsident Donald Trump hat den wichtigsten globalen Pharmafirmen am Donnerstag Briefe geschickt – darunter auch Novartis. Darin fordert er von den Konzernen tiefere Preise für Medikamente und gibt eine Frist von 60 Tagen an.

Das amerikanische Volk leide stark unter überhöhten Medikamentenpreisen, schreibt Trump – man zahle in den USA dreimal mehr, als in anderen entwickelten Nationen. Um dieses Problem zu lösen, hätte er im März einen Executive Order zu «Most Favored Nation»-Pricing erlassen. Dabei geht es darum, dass Pharmafirmen in den USA nicht mehr für ihre angebotenen Medikamente verlangen dürfen, wie sie es in vergleichbaren Ländern (Deutschland, Kanada etc.) tun.

Bislang hätten die Konzerne jedoch keine brauchbaren Resultate geliefert, schreibt Trump weiter. Deshalb stellt er nun vier konkrete Forderungen:

Novartis (sowie alle anderen angeschriebenen Pharmafirmen) soll für Medicaid-Patienten sämtliche angebotenen Medikamente zu Trumps «Most Favoured Nation»-Preisen anbieten.

Novartis soll garantieren, dass auch künftig entwickelte Medikamente zu diesen Preisen angeboten werden.

Novartis soll das MFN-Pricing in den USA durch erhöhte Gewinne aus dem Handel mit ausländischen Märkten finanzieren.

Das MFN-Pricing soll auch für direktbezüger gelten.

Novartis habe nun 60 Tage Zeit, um dies umzusetzen. Sollte man sich weigern; werde die US-Regierung «jedes erdenkliche Werkzeug in unserem Arsenal verwenden, um das amerikanische Volk von missbräuchlichen Medikamentenpreisen zu schützen.»