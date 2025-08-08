Die Flammen griffen auf das Dach über. Bild: X/Angela Aragon

Brand in Mezquita-Kathedrale von Córdoba

In der historischen Moschee-Kathedrale in Córdoba ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen reichten über das Dach. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Mehr «International»

Die Mezquita-Kathedrale ist ein Weltkulturerbe. Laut dem Diario Córdoba wurde der Brand durch einen Kurzschluss in einer Kehrmaschine verursacht. Der Alarm sei kurz nach 21 Uhr eingegangen.

Bisher gibt es keine Angaben über Verletzte. Die Feuerwehr war am Abend dabei, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wie gross der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Der Brand schockiert die lokale Bevölkerung. Ich stehe unter Schock, heisst es etwa auf X. Mir bricht das Herz, so ein weiterer Kommentar.