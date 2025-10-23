bedeckt13°
840'000 Menschen in der Schweiz können schlecht lesen und rechnen

Lesen und rechnen fällt längst nicht allen Schweizerinnen und Schweizern leicht.
Lesen und rechnen fällt längst nicht allen Schweizerinnen und Schweizern leicht.

840'000 Menschen in der Schweiz können schlecht lesen und rechnen

23.10.2025

15 Prozent der Schweizer Bevölkerung zwischen 16 und 65 Jahren haben Mühe beim Lesen, Rechnen und Problemlösen ohne Gebrauchsanweisung. Das sind etwa 844'000 Menschen. Tendenziell verdienen sie weniger und sind seltener erwerbstätig als die Gesamtbevölkerung.

Zudem sind ihr Wohlbefinden und ihre Teilnahme am sozialen Leben niedriger als bei Personen mit höheren Kompetenzen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag aufgrund der OECD-Evaluation der Kompetenzen von Erwachsenen (PIAAC) mitteilte.

PIAAC misst die Kompetenzen in den jeweiligen Landessprachen. Trotzdem sind nicht nur Fremdsprachige von Kompetenzschwächen betroffen. Von den Personen mit geringen Kompetenzen im Lesen, Rechnen und Problemlösen haben 38 Prozent eine der PIAAC-Testsprachen Deutsch, Französisch oder Italienisch als Hauptsprache. Bei den restlichen 62 Prozent kann ein Teil der tiefen Kompetenzwerte dadurch erklärt werden, dass sie in einer Fremdsprache an PIAAC teilgenommen haben.

Von den Erwachsenen mit geringen Kompetenzen haben 46 Prozent keine nachobligatorischen Bildungsabschluss. 56 Prozent von ihnen finden sich in der Altersgruppe zwischen 46 und 65 Jahren. Mit 7 Prozent lag ihre Arbeitslosigkeit höher als in der Gesamtbevölkerung (2 Prozent).

Gemäss dem BFS könnte die fehlende Kompetenzentwicklung sozioökonomische und familiäre Hintergründe haben: Lediglich 12 Prozent der Eltern dieser Menschen hatten höhere Bildungsabschlüsse gegenüber 34 Prozent der Gesamtbevölkerung. (pre/sda)

Mehr zum Thema:
Themen
