Der russische Präsident Putin traf sich heute mit dem Sondergesandter der Vereinigten Staaten für den Nahen Osten, Steve Witkoff. Bild: keystone

Putin sprach lange mit dem US-Sondergesandten Witkoff

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Moskau etwa drei Stunden lang mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff gesprochen. Das teilte der Kreml nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass mit.

Einzelheiten zu dem Treffen wurde zunächst nicht genannt. Fotos des Kremls zufolge nahm auch Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow an dem Gespräch teil.

Der US-Unterhändler kommt im Auftrag des US-Präsidenten Donald Trump. Dieser droht mit Sanktionen, falls der Krieg gegen die Ukraine nicht rasch beendet wird.

Aktuell läuft zudem ein von Trump an den Kreml gerichtetes Ultimatum zu einer Waffenruhe in der Ukraine. Sollte die Frist ohne Ergebnis verstreichen – sie begann laut Trump am vergangenen Dienstag und läuft zehn Tage – will der US-Präsident Strafmassnahmen verhängen. Diese sollen sich auch gegen Staaten richten, die russisches Öl und Gas kaufen, um Moskau die Finanzierung des Krieges zu erschweren, darunter Indien.

Nachdem es zwischen den USA und Russland wegen des Ukraine-Krieges jahrelang kaum Kontakt gegeben hatte, ist Witkoff mittlerweile zum fünften Mal in diesem Jahr Moskau. (sda/dpa)