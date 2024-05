Wahlen in Katalonien: Separatisten verteidigen wohl Parlamentsmehrheit

Alle zusammen kamen sie nach der vom staatlichen TV-Sender RTVE nach Ende der Wahl veröffentlichten Prognose nahe an die absolute Mehrheit im Parlament der spanischen Region. (sda/dpa/lyn)

Die separatistischen Parteien Kataloniens haben bei der Regionalwahl am Sonntag ihre Mehrheit der Parlamentssitze voraussichtlich verteidigen können.

Kataloniens Regionalpräsident und Kandidat der ERC (Republikanische Linke Kataloniens) Pere Aragones nach seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal nördlich von Barcelona.

Kataloniens Regionalpräsident und Kandidat der ERC (Republikanische Linke Kataloniens) Pere Aragones nach seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal nördlich von Barcelona. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Apple gerät in Shitstorm wegen Werbespot – und rudert jetzt zurück

Führendes Hamas-Mitglied getötet +++ Ägypten will bei Völkermord-Klage mitmachen

Armeechef: Lage in Charkiw «deutlich verschärft» +++ Russisches Hochhaus getroffen

Eine Stadt hat sich bereits beworben – wo der ESC 2025 in der Schweiz stattfinden könnte

Video aus der Halle zeigt: So stark wird die Israelin Eden Golan ausgebuht

Nemo gewinnt das Ding tatsächlich! Die Schweiz siegt am ESC!

IQ 190 plus: Das sind aktuell die zehn intelligentesten Menschen der Welt

US-Filmregisseur Roger Corman gestorben

Der legendäre amerikanische Regisseur und Produzent Roger Corman ist tot.

Er sei bereits am Donnerstag im Alter von 98 Jahren in seinem Zuhause im kalifornischen Santa Monica gestorben, bestätigte seine Familie den US-Branchenblättern «Variety» und «Hollywood Reporter». Seine Filme seien «revolutionär» gewesen, hätten den Geist einer ganzen Ära verkörpert und die Filmbranche verändert, zitierte «Variety» in der Nacht zu Sonntag aus der Stellungnahme der Familie.