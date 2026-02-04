bedeckt
DE | FR
burger
International
Spanien

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal

04.02.2026, 14:5604.02.2026, 14:56

Das Atlantiktief «Leonardo» sorgt mit Starkregen und stürmischen Winden für chaotische Verhältnisse im Süden Spaniens und Portugals.

epaselect epa12704064 A woman walks through a street flooded by heavy rain in Grazalema, Cadiz, Andalusia, Spain, 04 February 2026. The Red Cross has mobilized volunteers from its Emergency Response T ...
Die Strassen in Andalusien, Spanien, sind überschwemmt.Bild: keystone

Im spanischen Andalusien mussten wegen Überschwemmungen rund 3'000 Menschen aus tiefergelegenen Wohngebieten evakuiert, Schulen geschlossen, der Zugverkehr auf einigen Strecken eingestellt und Strassen gesperrt werden, wie der staatliche spanische TV-Sender RTVE berichtete. Der nationale Wetterdienst Aemet warnte, in einigen Regionen könne in wenigen Stunden die durchschnittliche Regenmenge eines ganzen Jahres niedergehen.

epa12704063 A man bails water out of his home after heavy rainfall in Grazalema, Cadiz, Andalusia, Spain, 04 February 2026. The Red Cross has mobilized volunteers from its Emergency Response Teams in ...
Teilweise sind Wohnungen überflutet.Bild: keystone

Überschwemmungen in Portugal

Ähnlich war die Lage in Portugal, wo die Menschen noch immer mit den Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Sturm «Kristin» beschäftigt waren, der am Mittwoch vergangener Woche schwere Schäden angerichtet hatte. Mehrere Dörfer waren durch neue Überschwemmungen infolge von «Leonardo» von der Aussenwelt abgeschnitten, Flüsse traten über die Ufer, Schulen mussten geschlossen bleiben, und der Strassen- und Bahnverkehr wurde vor allem durch Erdrutsche und umgestürzte Bäume behindert.

Wie in Spanien seien die Böden bereits gesättigt und könnten kaum noch Wasser aufnehmen, berichtete der nationale TV-Sender RTP. Auch für die kommenden Tage wurden weitere Unwetter erwartet, wie Portugals nationaler Wetterdienst Ipma warnte.

Ausläufer des Sturmtiefs sollen Mallorca erreichen

Auch auf der beliebten Ferieninsel Mallorca wurde vor den Auswirkungen von «Leonardo» gewarnt. Die Ausläufer des Sturmtiefs sollen am Donnerstag die Insel erreichen. Es gilt die Warnstufe Gelb, die dritthöchste Sturmwarnung von Aemet.

In Böen auf den Bergen könne es Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Im Osten und im Süden, wo auch der Strand des Ballermanns ist, soll es bis zu zehn Meter hohe Wellen geben. Hier hat der Wetterdienst die zweithöchste der drei Warnstufen mit der Farbe orange ausgegeben. (hkl/sda/dpa)

Unwetter in Südeuropa: Zehn-Meter-Wellen drohen auf Mallorca
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«So froh, von diesem Dreck weg zu sein» – jetzt äussert sich Bill Gates' Ex-Frau Melinda
Nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Unterlagen hat sich Melinda French Gates erstmals zu Wort gemeldet. Sie spricht von belastenden Erinnerungen – und richtet einen Appell an ihren Ex-Mann.
In den Bildern und Chatverläufen aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die in den vergangenen Wochen vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, tauchen zahlreiche prominente Persönlichkeiten auf. Besonders brisant ist dabei auch das Material über Microsoft-Gründer Bill Gates.
Zur Story