Hier mussten Skifahrer zwei Stunden anstehen, um auf den Lift zu kommen



bild: hiking nerd

An dieser Monsterschlange mussten Skifahrer anstehen, um auf den Lift zu kommen 😨

Stell dir vor, du hast dir extra einen Tag frei genommen, um Skifahren zu gehen. Der Wetterbericht hat Neuschnee vorhergesagt, zudem soll die Sonne scheinen. Perfekt!

Am grossen Tag packst du deine Sachen, nimmst Zug und Bus, kommst an und dann das:

... Und das:

bild: reddit/Phillyfreak5

Gefühlt die gesamte Weltbevölkerung hatte dieselbe Idee. So viele Menschen hast du das letzte Mal beim Rolling Stones Konzert im Letzigrund gesehen.

Dieses Horrorszenario hat sich in der letzten Woche tatsächlich so abgespielt. Und zwar im US-Skiort Vail in Colorado.

Videos und Bilder der riesigen Monster-Schlange gehen momentan viral. Auch auf Reddit. Dort schrieben verschiedene User, dass sie bis zu zwei Stunden an den Skiliften anstehen haben müssen. Dieses Video eines Sessellifts veranschaulicht die Situation relativ gut:

Nach diesem Fiasko wurde Kritik am Betreiber der Skilifte, «Vail Resorts», laut.

Viele störten sich daran, dass ein Tagespass in Vail umgerechnet rund 200 Franken(!) kostet, die Infrastruktur dem Preis aber in keinster Weise Rechnung trage.

Wie lokale Medien berichteten, entschuldigte sich das Unternehmen daraufhin. Es seien alle Angestellten an diesen Tagen aufgeboten worden.

(dfr)

