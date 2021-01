International

Bye-bye, Britain! Diese Karikaturen bringen den Brexit auf den Punkt



Seit Neujahr ist Grossbritannien aus dem EU-Binnenmarkt raus. Damit ist die Scheidung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auch wirtschaftlich vollzogen. Wir zeigen den Brexit nochmals im Spiegel der Karikaturisten.



Grossbritannien hat den finalen Bruch mit der Europäischen Union besiegelt und ist seit dem Jahreswechsel auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ausgetreten. «Dies ist ein grossartiger Moment für dieses Land. Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen», sagte Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsansprache.



«Wir werden wieder die Kontrolle übernehmen», versprach Johnson.



Wie das mit der Kontrolle so ist ... bild: via @actualiteitjunk

Grossbritannien war nach 47 Jahren Mitgliedschaft bereits Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Mit dem Jahreswechsel endete die elfmonatige Übergangsphase, in der noch weitgehend die gleichen Regeln galten. Nun wurde die wirtschaftliche Scheidung vollzogen. Das in letzter Minute mit der EU ausgehandelte Handels- und Partnerschaftsabkommen soll einen harten Bruch vermeiden. Wichtigster Punkt ist, dass im Warenhandel auch künftig keine Zölle und Mengenbeschränkungen gelten.



Grossbritannien könne Dinge nun anders machen, sagte Johnson in seiner Neujahrsansprache ans britische Volk. Doch in mehreren Bereichen bleibt Grossbritannien weiter eng an europäische Standards gebunden. So werden an den Grenzen künftig Kontrollen nötig, weil Standards überprüft werden müssen, unter anderem bei Agrarprodukten. Für Bürger ist die Möglichkeit des einfachen Umzugs vorbei. Auch die Visafreiheit bei Reisen ist künftig zeitlich begrenzt und die automatische Anerkennung von Berufsabschlüssen fällt weg.

Vor dem Brexit vs. nach dem Brexit

Wenn du dein Schicksal in die eigenen Hände nimmst So long #Brexit Britain ... pic.twitter.com/Sv4EOqm0G1 — Frank Mols (@f_mols) December 25, 2020

Wie die meisten Karikaturisten (in der EU) den Brexit sehen

Der Brexit ist endgültig vollzogen, aber viele ungelöste Fragen wurden einfach aufgeschoben Übrigens, den #Brexit gibt's auch noch! 😉

(Karikatur Stuttmann) pic.twitter.com/vXlD9FPZaF — Löwe Wasserburg (@WbgKhr) April 23, 2019

In den kommenden Monaten und Jahren geht das Tauziehen zwischen der EU und Grossbritannien weiter, da viele ungelöste Fragen, etwa beim Datenaustausch, aus dem nun ausgehandelten Vertrag ausgeklammert wurden. So wurde das gesamte Thema Aussen- und Sicherheitspolitik auf Wunsch der Briten von den Verhandlungen ausgenommen.

Well, tomorrow it’s over.



Brexiteers you won.



You have won your freedom & here it is - pic.twitter.com/qXqjsPQuBT — Father Jack for Europe #WearAMaskProtectOthers (@carryonretired) December 30, 2020

In den Bereichen Polizei und Justiz bleiben beide Parteien relativ eng aneinander gebunden. Britische Behörden und Europol sollen weiter kooperieren, aber London kann die Regeln für diese europäische Polizeibehörde nicht mehr mitgestalten. Auch auf gewisse EU-Datenbanken haben die Briten keinen Zugriff mehr.

Das nächste Problem: bild: @GPEOConnor

Der Brexit könnte vor allem in Schottland den Nationalisten Auftrieb geben, die die Unabhängigkeit von London anstreben. Beim Brexit-Referendum hatte sich 2016 eine Mehrheit der Schotten für den Verbleib in der EU ausgesprochen. Die Parlamente in Edinburgh und Belfast stimmten auch jetzt mehrheitlich gegen die Vereinbarungen, die seit Neujahr das Verhältnis zwischen Briten und EU regeln. Von den drei Landesparlamenten stimmte nur Wales dem von Johnson ausgehandelten Brexit-Deal zu. Schottland und Nordirland erteilten klare Absagen. Insbesondere Schottlands Nationalisten sind gegen den Austritt aus der EU. Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon schrieb auf Twitter: «Schottland wird bald wieder in Europa sein. Lasst das Licht an.»

Wenn du für den Brexit gestimmt hast und dann dieses Problem hast ¯\_(ツ)_/¯

My parents who voted for Brexit and then moved to Spain. A photo story. pic.twitter.com/IJm2lksX5j — Joey ☃️ (@MissRegardless) January 1, 2021

Tja

Und zum Schluss: Die Klassiker der Brexit-Memes Live footage of the UK leaving the EU #Brexit pic.twitter.com/9F9Ts7m6Y6 — BremainInSpain #FBPE (@BremainInSpain) August 22, 2020

Live footage of the UK leaving the EU pic.twitter.com/AXgxOsYymH — James Felton (@JimMFelton) November 20, 2020

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA.

