International

Spass

«Don't be a dick, ok?» – Hillary Clinton veräppelt Trump mit Fake-Brief



Bild: EPA

«Don't be a dick, ok?» – Hillary Clinton veräppelt Trump mit Fake-Brief

Letzte Woche hat US-Präsident Donald Trump einen, nun ja, etwas ungewöhnlichen Brief an den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan geschickt. Trump ermahnte Erdogan, im Syrien-Konflikt nicht den harten Typen zu spielen und kein Idiot zu sein. Sonst würde er die türkische Wirtschaft «zerstören». Die Internetgemeinschaft hat mit viel Spott und Häme darauf reagiert.

Auch Hillary Clinton, die demokratische Präsidentschaftskandidatin von 2016, liess es sich nicht entgehen, Trump ein wenig aufs Korn zu nehmen.

Clinton postete auf Twitter eine Parodie des Schreibens: Einen angeblichen Brief des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy an Sowjetführer Nikita Chruschtschow in der Kuba-Krise 1962.

Hier die komplette Übersetzung:

Sehr geehrter Premierminister Chruschtschow



«Sei kein Arsch, OK? Hol deine Raketen aus Kuba raus. Alle werden sagen 'Yay! Chruschtschow! Du bist der Beste!' Aber wenn du dies nicht tust, werden alle sagen 'was für ein Arschloch' und sie werden dein Müll-Land 'The Soviet Bunion' (deutsch: die sowjetische Fussballenentzündung) nennen.



Du gehst mir wirklich auf den Keks.



Ich ruf dich später an.



Umarmungen,



John Fitzgerald Kennedy



Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

(dfr)

Abonniere unseren Newsletter