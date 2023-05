Fans und Spieler tragen eine Verletzte vom Platz. Bild: keystone

El Salvador: Mindestens 12 Tote und Hunderte Verletzte nach Massenpanik bei Fussballspiel

Bei einer Erstliga-Partie in El Salvador kommt es zu einer Massenpanik unter Fussball-Fans. Mindestens zwölf Menschen sterben, rund 500 weitere werden verletzt.

Die Polizei und Rettungskräfte vor dem Stadion im Einsatz. Bild: keystone

100 Verletzte befinden sich Berichten zufolge in kritischem Zustand. Die Massenpanik im Stadion Cuscatlan in der Hauptstadt San Salvador wurde nach ersten Informationen durch Fans ausgelöst, die versuchten, in das Stadion zu kommen. Die Partie zwischen dem FC Alianza und CD FAS wurde abgebrochen. (sda/dpa)