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WM 2026: Iran will Spiele von den USA nach Mexiko verlegen lassen

Iran will WM-Spiele von den USA nach Mexiko verlegen lassen

Seit Tagen stellt sich die Frage, ob der Iran trotz des Angriffs der USA an der WM teilnehmen kann. Der Sportminister bemüht sich um eine Lösung.
14.03.2026, 19:5214.03.2026, 19:52
Ein Artikel von
t-online

Der Iran will seine drei WM-Vorrundenspiele nicht in den USA austragen. Sportminister Ahmed Donjamali hat die Fifa gebeten, eine Verlegung nach Mexiko zu prüfen – als Reaktion auf den laufenden Krieg im Nahen Osten.

FILE - Irans&#039;s players pose for a team photo before an Asian group A qualifying soccer match against North Korea for the 2026 World Cup, June 10, 2025, at Azadi Stadium in Tehran, Iran. (AP Photo ...
Die iranische Fussballnationalmannschaft gehört mit Japan, Südkorea und Saudi-Arabien zu den erfolgreichsten Fussballnationalmannschaften Asiens.Bild: keystone

Donjamali sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna: «Ich hoffe, dass die Bedingungen geschaffen werden, damit unsere Jungs doch noch an der Weltmeisterschaft teilnehmen können.» Er fügte hinzu: «Es ist wichtig, alle sportlichen Aspekte sorgfältig zu nutzen, um eine Teilnahme doch noch zu ermöglichen.» Eine Stellungnahme der Fifa steht noch aus.

Irans Gruppenspiele sind allesamt in den USA angesetzt

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, eine iranische WM-Teilnahme sei aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht angemessen. Der iranische Verband entgegnete, die Fifa treffe die Entscheidungen.

Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Partien sind in den USA angesetzt. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus.

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Verwendete Quellen:

  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
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